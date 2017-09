Zdaňme roboty, kteří připraví lidi o práci, navrhují Zelení a Piráti

„Je třeba připravit se na situaci, že pracující, které nová technika připraví o zaměstnání, trh práce v plném rozsahu nevstřebá,“ píše se v programu Strany zelených. Jako řešení navrhují celoživotně se vzdělávat či zkrátit pracovní týden (aby se práce rozdělila mezi víc lidí). A také zdanit roboty. Piráti zase slibují v souvislosti s robotizací zahájení diskuse o změnách daňových sazeb. Na konkrétní návrhy, jak roboty zdanit, však ještě nedošlo.

Zaměstnání, jichž se dotýká robotizace Kdo o práci nepřijde Terapeut pracující s postiženými

Řídicí technik a opravář (zejména robotů)

Krizový manažer

Sociální pracovník se zaměřením na mentální poruchy a drogově závislé

Lékař ORL

Ergoterapeut

Výrobce ortéz a protéz

Sociální pracovník ve zdravotnictví

Lékař se specializací na oblast obličeje a krku

Hasič a preventista Kdo o práci přijde Nižší bankovní úředník

Specialista na elektronické zpracování obrazu

Asistent daňového poradce

Skladník na expedici a příjmu zboží

Opravář hodinek

Odhadce rizikovosti klienta v pojišťovně

Matematik pracující pro stavební firmy nebo výzkum

Šička

Rešeršér

Pracovník call-centra Zdroj: Carl B. Frey, Michael A. Osborne, Oxford University, 2013

Akademici se k tématu zdanění robotů stavějí skepticky. „Zdaňovat je proto, že berou lidem práci, to by se stejně dalo uvažovat o strojích a jakémkoliv jiném pokroku v historii, který nahradil lidskou práci,“ soudí ekonom Libor Dušek z akademického pracoviště CERGE-EI. „Zdanění by mohlo způsobit (...) odstěhování celého sektoru do jiných krajin,“ upozorňuje Jakub Kastl z Princetonské univerzity v diskusi k robotizaci na akademickém webu www.iekonomie.cz.

Podle Josefa Středuly, šéfa odborové centrály ČMKOS, by bylo nejjednodušší prostě zdanit firmy, kterým roboti přinesou zisk. „Ve struktuře užití HDP dlouhodobě roste podíl zisku, klesá podíl mezd a platů. Logicky se proto jeví spíše zdanit kapitál,“ říká.

Tématem se nedávno zabýval i Evropský parlament. „Vznikl dokonce pološílený návrh, aby roboti, definovaní jako elektronické osoby, platili i sociální a zdravotní pojištění,“ připomíná ve své knize „Robot na konci tunelu“ ekonomka Markéta Šichtařová z Next Finance. Návrh spadl pod stůl. Na evropské úrovni se teď řeší etická otázka – kdo bude zodpovědný za roboty, kteří případně napáchají nějaké škody.

Nezávislý zástupce Pirátů a Zelených v Jihomoravském kraji a technologický investor Jiří Hlavenka připouští, že nastavit daň by bylo velmi problematické. „Je otázka, jak by se počítal výkon robota. Stát ale zároveň musí z něčeho financovat živé lidi. A výpadek, který hrozí, je obrovský – z fabrik najednou zmizí desítky tisíc lidí,“ říká.

A připomíná loňskou studii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, podle níž je český pracovní trh druhým nejvíce ohroženým robotizací v celé EU. To potvrdila i letos zveřejněná studie McKinseyho institutu – 52 procent pracovních aktivit v Česku je nahraditelných robotizací. V nejlépe umístěném Norsku je to 42 procent.

Učni versus roboti

Ekonomové se shodují, že spíš než úvahy, jak roboty zdanit, by měla česká společnost v první řadě upravit svůj vzdělávací systém. „Z trhu práce budou mizet pracovní příležitosti pro lidi s technickým středním vzděláním... Česko je k tomu díky struktuře ekonomiky speciálně náchylné... V tomto kontextu se zdá, že expanze učňovského školství nedává moc velký smysl,“ říká Filip Pertold ze Švejnarova think-tanku IDEA CERGE-EI. Vzdělávací systém by se měl zaměřit na digitální gramotnost a spíš než jednostrannou specializaci pěstovat všeobecnou vzdělanost.

Plná robotizace přinese nové profese, ale pracovních míst celkově ubude. Jak ukázala studie profesorů Freye a Osborna z Oxfordu, práci ztratí jak administrativní pracovníci, kteří vytvářejí tabulky s čísly či vyplňují formuláře (krizoví manažeři, rešeršéři), tak lidé, kteří se věnují manuální mechanické práci (hodináři, skladníci). Naopak dobré to budou mít všechny profese, které pracují s lidmi (terapeuti, sociální pracovníci) anebo ty, které roboty vymýšlejí a opravují.

S tím, že se trh práce robotizací změní a že to může přijít brzy, počítá i vládní Akční plán pro Společnost 4.0. Ten dává úředníkům ve spolupráci s průmyslem a s odboráři do příštího roku za úkol vymyslet, jak nahradit výpadek příjmů z práce v souvislosti s technologickými změnami na trhu práce.

Podle Hlavenky by hlavně mělo dojít k tomu, abychom do Česka přestali investičními pobídkami lákat montovny. To už se do jisté míry děje – ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh, jak změnit zákon o pobídkách a více podporovat hi-tech výrobu s vyšší přidanou hodnotu, která má vyšší požadavky na dovednosti zaměstnanců.

Diskusi o zdanění robotů letos také přiživil americký miliardář Bill Gates. Podle něj je zavádění robotů tak rychlé, že by bylo vhodné je daněmi přibrzdit.

Z práce, kterou budou dělat roboti, stát nevybere daně, ani sociální a zdravotní pojištění. Bude muset vyřešit, jak výpadek nahradit. Možností je zdanění robotů.