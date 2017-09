PŘEHLEDNĚ: Půjčíme vám, vábí strany rodiny s dětmi. Na důchodce myslí také

Část 1/6

Vymyslet novou sociální dávku v době ekonomického růstu, kdy skoro všichni mají práci, je – zdá se – pro strany čím dál těžší. Tak se alespoň slibuje zvyšování těch stávajících. Nejkonkrétnější je v oblasti dávek ČSSD – zvýší porodné, přídavky na děti, zavede příspěvek na pohřeb a bude proplácet nemocenskou i první tři dni, na což loví voliče také Zelení.

KDU-ČSL tradičně chce navyšovat daňové úlevy pracujícím rodinám s více dětmi. Ty se přitom v uplynulém volebním období zvýšily téměř až na dvojnásobek. Zda to povede ke znásobení porodnosti, se zatím nepodařilo ověřit.

Rodiny se třemi a více dětmi chce zvýhodnit i SPD, ale rodiče nesmějí být trestaní, jinak na dávky mohou rovnou zapomenout.

Komunisté by podpořili i rodiny s jedním dítětem a mateřskou slibují navýšit všem. Ostatně pravidelně by valorizovali všechny dávky.

Zelení by nově začali vyplácet mateřskou i těm, kteří si neplatili příslušné pojištění. Zvýšit mateřskou i matkám s vysokými příjmy chce pouze TOP 09.

Nejméně konkrétní je v oblasti sociálních dávek hnutí ANO. Obecně slibuje zamezit jejich zneužívání. Dlouhodobě nezaměstnaní musí projevit aktivitu při hledání práce a posílat děti do školy. Přísnější metr na nezaměstnané ostatně požaduje také ODS, TOP 09 a SPD.

Byznys s chudobou v oblasti ubytování požaduje zastavit vedle vládní ANO také ODS, TOP 09, KSČM, SPD a Piráti, kteří by dávky na bydlení nahradili obecním sociálním bydlením. A je s podivem, že se při takové shodě parlamentním stranám nepodařilo s tímto problémem vypořádat dodnes.

Pro rodiny je v letošních programech nový hit – novomanželské půjčky na vybavení domácnosti (obvykle do 300 tisíc korun). Navrhuje je ČSSD, SPD a komunisté.

Lidovci a Starostové se zase shodují na zavedení zvýhodněných půjček na bydlení pro rodiny.

Konec strachu o důchody

Téma penzí v programech také nechybí. Slibuje se pravidelná valorizace již vyplácených důchodů.

Zatímco ANO ji chce zrychlit, Piráti a sociální demokraté chtějí zohledňovat růst cen pro domácnosti důchodců. A ČSSD a Zelení plánují dokonce navázat důchody na průměrnou mzdu.

Není žádné překvapení, že komunisté by důchody valorizovali „podle potřeb“ důchodců.

Co se týká budoucích penzistů, z programů prakticky vymizelo varování, jak stát důchody v budoucnu utáhne. Do důchodové reformy – ve smyslu přenesení větší odpovědnosti za zajištění ve stáří ze státu na občany – se chtějí pouštět jen TOP 09 a částečně Starostové.

„Vyměkla“ i ODS, která kdysi nesla vlajku druhého důchodového pilíře – ta by jen motivovala zaměstnavatele k vyšším dobrovolným příspěvkům na třetí pilíř.

Roste ovšem snaha do financování důchodů víc zapojit zaměstnavatele. Třeba přispíváním na takzvané předdůchody pro lidi v náročných povoláních.

Mohli by alespoň podle návrhů ČSSD, ANO, Zelených i Starostů odejít dřív do penze, aniž se jim důchod zkrátí. Diskusi o tomto návrhu vedla uplynulé čtyři roky vládní důchodová komise, ale ta se zasekla na tom, kdo by do skupiny „náročné profese“ spadal.

Univerzální dávky

S progresivním přístupem k dávkovému systému přicházejí dvě neparlamentní strany: Zelení, kteří by zavedli univerzální důchod, a Piráti univerzální dávku pro chudé a jednotnou dávku pro všechny rodiny, namísto složitého systému současných dávek.

Zelení uvažují i o nepodmíněném příjmu pro každého, který by nahradil systém sociálních dávek.

V oblasti pracovního trhu všichni kromě TOP 09 a ODS zmiňují navyšování minimální mzdy.

Od střízlivého slibu zajistit „předvídatelný vývoj“ (ANO, Starostové) přes pravidelnou valorizaci (Piráti) navázání na průměrnou mzdu (lidovci, komunisté, SPD) až po velmi konkrétní sliby jejího zvýšení na 15 tisíc korun v roce 2022 (ČSSD) a 16 tisíc korun (Zelení).

Komunisté a ČSSD by také všem dopřáli delší dovolenou. Sociální demokraté navrhují povinně pět týdnů pro každého.

Předvolební sliby rodinám a v sociální oblasti:

Ano 2011

* vyšší důchod pro ty, kteří vychovají děti

* rychlejší valorizace důchodů

* zvláštní důchod (předdůchod) pro lidi v náročných profesích (přispěje zaměstnavatel)

* dávky na bydlení jen do výše obvyklého nájemného

* dávky pro dlouhodobě nezaměstnané jen když projeví aktivitu a budou posílat děti do školy