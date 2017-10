Lidé na volby prosázeli už 60 milionů. Hitem jsou sázky na Piráty a SPD

Právě Pirátům dokonce jeden ze sázkařů věří natolik, že na jejich vstup do Sněmovny vsadil u největší sázkové kanceláře na českém trhu, Tipsportu, částku čtvrt milionu korun. Protože se jedná o velmi pravděpodobnou událost, bookmakeři ji ohodnotili kurzem 1,2, sázkař by si tak odnesl 1,2násobek vsazené částky – v tomto případě 300 tisíc korun, čistý zisk tedy 50 tisíc.

Na druhou stranu, pokud by Piráti zůstali mimo Sněmovnu, daný sázkař přijde o celý vklad.

„Sázky na Českou pirátskou stranu jsou v poslední době nejpopulárnější. Na to, zda se dostanou, či nedostanou do parlamentu, už u nás lidé vsadili 2,5 milionu korun,“ říká Pavol Boško, specialista Tipsportu na společenské sázky.

„Ale zajímavé je, že máme nabraných dost sázek i na to, že se Piráti do Sněmovny nedostanou. V případě SPD, která je rovněž u sázkařů hitem, je to naopak jednoznačný trend na jednu stranu – že do Sněmovny projdou,“ popisuje Boško. U SPD dokonce několik klientů vsadilo desetitisícové částky, že vyhraje volby. Minulou středu jeden z nich poslal na vítězství strany Tomia Okamury 38 tisíc korun. Vysoký kurz 110 jasně ukazuje, že by se muselo jednat o naprostý zázrak – klientovi by vynesl víc než čtyři miliony korun.

Stává se ale, že bookmakeři některou událost podcení nebo nečekají.

Právě u Tipsportu loni na podzim vypsali kurz na vítězství Jiřího Drahoše v prezidentské volbě 2018.

Tehdejšího předsedu Akademie věd zařadili do nabídky možných uchazečů o Hrad spíše pro zajímavost. „Po třech týdnech jsme to stáhli. Lidé, kteří si tehdy na to vsadili docela zajímavé částky, asi teď na prezidentskou volbu čekají s velkým napětím,“ přiznává Boško. Teď jde totiž s kurzem 2,55 o největšího protivníka Miloše Zemana, který v kurzu 1,85 sice zůstává favoritem, ale jen mírným.

Rekord volebních sázkařů

Celkově už lidé u sázkových kanceláří na letošní volby prosázeli 60 milionů korun. Padl tak rekord z prezidentských voleb v roce 2013, kdy lidé prosázeli 50 milionů.

Tipsport letos přijal sázky za 30 milionů korun, spokojeni mohou být také u Fortuny, kde lidé dosud prosázeli 15 milionů.

Vývoj v podobě zvyšujícího se kurzu na ČSSD, který stoupl z šesti na 20, a naopak klesajícího hnutí ANO – z už tak nízkého kurzu 1,10 na ještě mnohem nižší 1,02 – dává jasně najevo, že pokud na jaře bookmakeři očekávali aspoň náznak souboje mezi ANO a ČSSD, teď už si ho nepřipouštějí. Spíše očekávají, že ČSSD potrápí komunisté s kurzem 21 na vítězství ve volbách.

„Akcie“ za posledního půl roku také výrazně poklesly Realistům. Ještě před půl rokem bookmakeři se sázkaři tipovali, že by se mohli dostat do Sněmovny. Teď už s kurzem 10 u Tipsportu nebo 14 u Fortuny jde o skoro vyloučenou věc.

„Roli při tvorbě kurzů hrají průzkumy, to, jak naši klienti sázejí, ale i jiné události související s postavením dané strany či kandidáta,“ vysvětluje Boško.

Zemana předběhl Drahoš

Nakolik je kurz pohyblivá záležitost, se ukazuje i v případě další očekávané události – prezidentských voleb.

Zeman je dlouhodobým favoritem, sázkaři na jeho vítězství vsadili skoro čtyřikrát víc peněz než na jeho hlavního rivala Jiřího Drahoše. Ale bylo už také období, kdy Drahoš nad Zemanem u bookmakerů vedl.

„Záběry z Číny, kde musel být vezen na vozíku, a některé pozdější zprávy vedly k tomu, že lidé zřejmě pochybovali o jeho zdravotním stavu,“ říká Boško.

A to se projevilo i v sázkách – ze skoro jasného favorita s kurzem 1,55 byl letos v červenci chvíli až druhý v pořadí s kurzem 3,5.