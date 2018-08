Volby podle bookmakerů: do Senátu se dostanou Drahoš a Fischer. Rath ne

Největšími favority říjnových senátních voleb jsou podle bookmakerů zatím neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer (nezávislý) v Praze 12 a současný senátor za Vsetínsko Jiří Čunek s kurzy 1,05:1.

Nejvíce peněz, více než půl milionu korun, zatím vsadili klienti Tipsportu na vítězství dalšího neúspěšného kandidáta z lednové prezidentské volby Jiřího Drahoše v Praze 4. Zatím se dá sázet pouze na kandidáty ve vybraných obvodech, nabídka se podle nich bude postupně rozšiřovat.

„Kanceláře vypisují i speciální sázky, jako je například volební účast v daném obvodu a podobně,“ řekl předseda představenstva Maxi-Tipu Karel Kabrna. „Nejvíce lidé zatím vsadili na to, že se senátorem stane Jiří Drahoš v kurzu 1,25:1, za více než půl milionu korun,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Semelová bez šance

Bookmakeři většinou pokryli všechny čtyři pražské obvody, kde se letos volby uskuteční. V Praze 12 je jasným favoritem Pavel Fischer (1,05:1 až 1,15:1). Na druhém místě je bývalý ministr financí Ivan Pilný (za ANO) s kurzem 9:1. Naopak velkou šanci nedávají komunistické poslankyni Martě Semelové (40:1 až 50:1). V Praze 4 je favoritem Jiří Drahoš (1,13:1 až 1,25:1) před podnikatelem a bývalým triatlonistou Martinem Dvořákem (5:1 až 7:1).

Velmi vyrovnané souboje očekávají bookmakeři v Praze 8 a Praze 2. V Praze 8 mají lékař Pavel Dungl (za TOP 09+STAN) právník Milan Golas (ODS) a ekonomický analytik Lukáš Wagenknecht (za Piráty) kurzy v rozpětí 2,5:1 až 3:1.

V Praze 2 je mírným favoritem další prezidentský kandidát z lednových voleb Marek Hilšer (MHS, 1,6:1 až 1,7:1) před obhájcem senátorského křesla Liborem Michálkem (za Piráty, 2:1). Na třetím místě je herec Vladimír Kratina (za ODS) s kurzy 5:1 až 6:1.

Paroubek proti horolezci

V obvodu Ostrava-město kandiduje například bývalý premiér Jiří Paroubek (nezávislý). „Ostrý souboj o první místo zřejmě svede s Leopoldem Sulovským (Ostravak), prvním Čechem, který vystoupil na Mount Everest. Ten obhajuje vítězství z roku 2012 a usiluje tak o druhý mandát,“ doplnil předseda představenstva Maxi-Tip Karel Kabrna. Paroubek má kurzy od 3:1 do 5,5:1, Sulovský od 1,4:1 do 1,5:1.

„Je však důležité zmínit, že s blížící se předvolební kampaní se budou odhady nadále vyvíjet a s tím se budou měnit také vypsané kurzy u sázkových kanceláří,“ uvedl předseda představenstva Maxi-Tipu Karel Kabrna.

Rath moc šancí nemá

Naopak velké šance sázkové kanceláře nedávají v Litoměřicích bývalému politikovi Davidu Rathovi (Česká Suverenita), nepravomocně odsouzenému za korupci. „Publicitu má zajištěnou, mezi kandidujícími není žádné známější jméno. Na vítězství to ale zřejmě stačit nebude. Na druhé kolo možná. Aktuálně na něj lze sázet v kurzu 15:1,“ dodal mluvčí Fortuny Martin Lánský.

První kolo senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října, druhé kolo o týden později. Senátní volby se konají vždy v sudých letech ve 27 volebních obvodech z celkových 81. Letos svůj senátorský post obhajuje 14 kandidátů, před dvěma lety jich bylo o pět více.

Z 27 volebních obvodů je největší konkurence v Praze 8, kde se zaregistrovalo 16 kandidátů, v Chrudimi jich je 14. Naopak pouze šest jich kandiduje v obvodech Náchod, Šumperk a Vsetín. Nejčastěji kandiduje devět uchazečů, celkem v osmi obvodech. Nejstarším kandidátem je Rudolf Karel Mazáč (78, Dost je dost! Občané za svá práva) v obvodu Praha 4. Nejmladším je bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht (za Piráty) v Praze 8, kterému bude potřebných 40 let na konci září.

Osobností ze sportovní nebo kulturní sféry tentokrát není na kandidátkách tolik, jako v předchozích letech. Výjimkou je například Chrudimsko, kde se mimo jiných utkají bývalý hokejista a současný trenér Vladimír Martinec (za SNK ED) a rychlobruslařský trenér Petr Novák (za ANO).

Do druhého kola postoupí dva nejlepší z kola prvního. V případě, že některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu, postupuje přímo do Senátu. Od roku 1996 se to včetně doplňovacích voleb stalo pouze desetkrát z 360 možných případů. Rekordmanem je podnikatel Václav Fischer, který v prvním kole doplňovacích voleb v Praze 1 v roce 1999 získal 71,24 procenta hlasů.

O imunitu neusiluji, požádal bych o své vydání, řekl Rath v Rozstřelu: