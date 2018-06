Už nebudeme opice nutit dýchat zplodiny, kaje se Volkswagen za experimenty

Americký deník The New York Times v lednu informoval, že si německé automobilky Volkswagen, Daimler a BMW objednaly výzkum, v jehož rámci vědci v roce 2014 nechali deset opic ve vzduchotěsných komorách čtyři hodiny dýchat zplodiny z naftového vozu. Cílem bylo zjistit vliv těchto exhalací na plicní tkáně.

Nový generální ředitel koncernu Volkswagen Herbert Diess se v pondělí za tyto praktiky omluvil v dopise, jejž automobilka zaslala německé pobočce PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), největší světové organizace bojující za práva zvířat.

„Výzkumné projekty a studie musejí brát v potaz etické a morální otázky,“ citoval Diessova slova z dopisu The New York Times. „Volkswagen se explicitně distancuje od všech podob zneužívání zvířat. V budoucnu eliminujeme veškeré testování na zvířatech, s výjimkou případů, kdy to od nás bude vyžadovat zákon,“ napsal Diess.



Aktivisté žádají stejný krok i po dalších automobilkách

Ochránci zvířat tento příslib přivítali. „Volkswagen udělal správnou věc, když se zavázal, že nebude provádět testy na zvířatech, jež jsou irelevantní k lidskému zdraví a zákon je nevyžaduje,“ uvedla viceprezidentka organizace PETA Kathy Guillermová v tiskovém prohlášení.

„PETA vyzývá ostatní výrobce aut, kteří stále testují na zvířatech, aby toto rozhodnutí následovali a využívali místo toho moderní, humánní výzkumné metody,“ dodala Guillermová.



Volkswagen v posledních letech poškozuje kauza Dieselgate, jež začala v roce 2015. Na veřejnost tehdy pronikly informace o manipulaci se softwarem milionů vozidel, který dočasně snižoval množství vznikajících oxidů dusíku tak, aby auta splnila zákonný emisní limit.



V reakci na tuto aféru se zásadně změnilo vnímání dieselu, který byl do té doby brán jako ekologičtější alternativa benzínu. Evropské vlády v posledních letech podnikají opatření směřující k omezení používání naftových motorů.