Karoq v Kvasinách skončí, Volkswagen tam začne montovat Passaty

15:11 , aktualizováno 15:11

Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci šéf koncernu VW Herbert Diess.