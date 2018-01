Jídlo a ponožky zdarma a kdykoli. Bezdomovci mají svůj výdejní automat

Myšlenka udělat něco pro lidi bez domova vykrystalizovala v hlavě devětadvacetiletého Huzaifaha Khaleda během spousty hodin, které trávil ve vlaku a na nádražích při cestování ze svého domova v anglickém Nottinghamu na univerzitu v Cambridge.

„Ve Spojeném království jsou vlaková nádraží pro bezdomovce jako magnety. Při dojíždění jsem přišel do kontaktu se spoustou z nich,“ vzpomíná Khaled pro Washington Post. Mluvil s nimi, koupil jim kávu a během té doby se s některými spřátelil. „Především jsem velmi dobře porozuměl jejich potřebám,“ říká Khaled, který nedávno absolvoval v oboru právo.

Zasáhlo ho, že pro lidi bez domova je obtížné dostat se i k základním potřebám. Můžou si pro ně sice chodit do charitativních zařízení, ale ta často otevírají jen v omezené časy. Což pro bezdomovce znamená podřídit tomu jejich denní program. To oslabuje jejich šanci najít si stabilní práci nebo vídat svou rodinu.

„Uvědomil jsem si, že je třeba najít efektivnější cestu, jak jim zajistit aspoň základní věci,“ konstatuje. Tak dostal nápad udělat automat, kde si budou moct bezdomovci vzít jídlo, oblečení a další základní potřeby 24 hodin denně 7 dní v týdnu. První přístroj se objevil koncem loňského roku v nákupním centru v Nottinghamu. Je zásobený vodou, čerstvým ovocem, energetickými tyčinkami, chipsy, sendviči, ponožkami, zubní pastou a kartáčky nebo třeba knihami. Automat instalovala charitativní organizace Action Hunger vedená Khaledem.

Organizace chtěla původně po městech v celé Británii rozestavět jen naplněné ledničky, ze kterých by si mohli bezdomovci brát jídlo. Později se ale Khaledova pozornost obrátila k výdejním automatům. Na projektu pracoval o víkendech a po večerech a zároveň se připravoval na získání doktorátu.



„Oslovil jsem přes 50 výrobců v Anglii i Evropě. Většina můj návrh ignorovala, pár jich zdvořile odmítlo. Jen chvíli před tím, než jsem to chtěl vzdát, na můj dopis odpověděla firma N&W Global Vending s tím, že chtějí můj nápad společně probrat,“ říká autor projektu.