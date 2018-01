Hráčů přibývá: další firma bude část mezd lidem vyplácet v bitcoinech

Jaké to asi je, dostávat za práci zaplaceno ve virtuální měně? Začátkem nadcházejícího roku si to zaměstnanci japonské internetové společnosti GMO Group vyzkouší na vlastní kůži. Více než čtyři tisíce lidí dostalo na výběr, jestli chtějí část mzdy dostávat v bitcoinech, píše BBC.

Kritici namítají, že jde jen o marketingový tah - snahu přitáhnout na sebe pozornost v době, kdy je celosvětový zájem o tuto finanční specialitu na vrcholu. Je to ale zároveň riskantní - hodnota měny poslední dobou hodně kolísá (psali jsme například v tomto článku).

Jaké praktické dopady bude mít výplata v bitcoinech na zaměstnance a zaměstnavatele? Určená část mzdy se obvykle vyplácí podle hodnoty měny v nějakém dohodnutém čase. Příklad: zaměstnanec chce dostávat v bitcoinech tisíc dolarů a kurz činí 10 tisíc dolarů. Dostane tedy 0,1 bitcoinu. Pokud ho neprodá, musí počítat s výkyvy hodnoty. Z ekvivalentu tisícovky se může stát pět tisíc dolarů. Nebo také hodnota blízká nule.

Objevuje se však názor, že výplata v bitcoinech z lidí v podstatě dělá gamblery. „Vyjde to nastejno, jako kdyby dostávali místo platu lístky do loterie,“ míní Massimo Massa, profesor financí na francouzské ekonomické škole INSEAD. „Tito lidé se prostě stávají součástí hry.“

Zaměstnanci si tak musejí uvědomit, že neexistuje žádná záruka, že hodnota bitcoinu poroste a že zároveň neexistuje žádná „přirozená“ hodnota, protože měna není ničím krytá. Massa upozorňuje, že výplata v bitcoinech by měla vždy být dobrovolná.

I přes opakovaná upozornění ze strany renomovaných ekonomů, že projekt bitcoinu může skončit krachem, se zdá, že by si jej stále více lidí chtělo vyzkoušet. Platforma Bitwage, která byla založena za účelem přeměny mezd do virtuální měny, si letos získala tisíce nových uživatelů. Nalákalo je několikero prudkých růstů, kterými kurz bitcoinu letos prošel. Zakladatel platformy Jonathan Chester tvrdí, že někteří uživatelé by chtěli ve virtuální měně dostávat nikoli jen část, ale celý plat.

Bitwage letos na bitcoiny proměnila výplaty v hodnotě 30 milionů dolarů od 20 tisíc uživatelů z celého světa, včetně zaměstnanců společností Google, Facebook, GE, Philips, OSN a amerického námořnictva.

Sám Chester si na bitcoiny mění 15 procent svého měsíčního platu. Věří, že díky postupnému shromažďování bitcoinů nebo jiných kryptoměn se nemusí obávat, jestli je „nakoupil“ ve správný čas. Tím snižuje riziko výkyvů hodnoty. Na podobném principu průměrování cen funguje například i pravidelné investování do podílových fondů.

Některé firmy nabízejí výplaty v bitcoinech už několik let. Pokud tak virtuální měny nakoupily dost v době, kdy byla teprve v plenkách, mohou na tom dnes dost vydělat. Prakticky to pro ně může znamenat snížení mzdových nákladů.

Pro japonskou společnost GMO to ale je součást byznysové strategie. Chce, aby její zaměstnanci začali brát kryptoměny vážně. Sama totiž nedávno začala kryptoměny těžit a obchodovat s nimi. Firma doufá, že osobní zkušenost zvýší zájem zaměstnanců o rozšiřování povědomí o virtuálním platidle.