Výroba tatrovek letos vzrostla o 40 procent, škodovek o 14 procent

Ve Škodě Auto vzrostla produkce o více než 14 procent na 567 014 aut, oproti loňsku tedy o 71 330 aut, kolínská TPCA zaznamenala pokles o 20 917 vozů na 137 222 aut. Hyundai vyrobil 236 300 vozů, což je o 100 více než loni.

„Produkce v automobilovém průmyslu v srpnu po celozávodních dovolených ožila. Výroba za prvních osm měsíců letošního roku překonává produkci ve stejném období loňského roku o 5,7 procenta. Tento výsledek je důsledkem solidní kondice domácí i zahraniční poptávky po vozidlech,“ uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Odráží se to i v registracích nových osobních aut, které se zvýšily v srpnu jak například v Německu, tak v nových členských zemích EU, dodal.

Výroba nákladních vozů reprezentovaná kopřivnickou Tatrou se zvýšila o 41 procent na 1 026 aut. Výroba přívěsů a návěsů stoupla o dvě procenta na 14 573. Produkce autobusů se zvýšila o 16 procent na 3 244, z toho Iveco Bus zvýšilo výrobu o pětinu na 2 946 autobusů. Naopak produkce SOR Libchavy klesla o sedm procent na 263 vozidel.

Jediný český výrobce motocyklů Jawa Moto letos snížil produkci o 15 procent na 974 strojů.

Podle rektora Škoda Auto Vysoké školy Pavla Mertlíka je dynamika výroby motorových vozidel ve třetím čtvrtletí opět vysoká, za červenec a srpen kumulativně vzrostla meziročně o 8,2 procenta. To je více, než kolik byl meziroční růst za celý rok 2017. „Je to významné zrychlení oproti druhému čtvrtletí letošního roku, kdy meziročně výroba motorových vozidel v ČR nepatrně poklesla, a to o 0,1 procenta. Nejvyšší dynamiku však měla letos výroba motorových vozidel v prvním čtvrtletí, kdy zaznamenala meziroční růst o 10,7 procenta,“ dodal.