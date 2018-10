Sto let republiky jako nové Vánoce. Firmy chtějí z výročí vytěžit maximum

Prodejci i výrobci se snaží najít k době před sto lety aspoň nějaký vztah a spojitost a zatímco někde to jde celkem dobře, jinde se hledá opodstatnění a jiný motiv, než se svézt na vlně oslav, jen těžko.



„Jako zákazníka mě to nechává chladným, ale z pozice marketingového odborníka mi to přijde docela normální. Cenové akce patří v Česku mezi nejvyužívanější marketingové techniky, ale značky to v ideálním případě vždy potřebují nějak odůvodnit. Je běžné, že se akce spojují s výročími a důležitými dny v roce a 100. výročí vzniku Československa má v tomhle mnohonásobně větší pozornost,“ říká k stoletému bláznění Jindřich Fáborský, marketingový expert a zakladatel uznávaného Marketing Festivalu v ČR.

Navíc jsou dnes podle něj trendem značky s názorem a podpořit českou státnost se může jevit jako vhodný krok bez rizika.

To, že lidé a potenciální zákazníci na odkaz první republiky slyší potvrzuje třeba neuvěřitelný zájem o mince s motivy Masaryka, Beneše a Štefánika, které vydala Česká národní banka. Fronty na ně se stály několik hodin i přesto, že mince budou v běžném oběhu.



Hodně odkazů se váže na potraviny, i když těch „stoletých“ je jen pár. Například výrobce lihovin Stock Plzeň-Božkov, který už má stoletou historii, začal od února prodávat novou značku Republica, tentokrát třtinového rumu v secesním kabátku.

Výročí využili i výrobci dalšího tradičního českého nápoje, piva. Speciální ležák „1918“ vyrobili v protivínském pivovaru, který ale nejslavnější období zažil už před První republikou, a kromě restaurací bude k dostání v obchodech Globus a Billa. Minipivovar Na Rychtě ve spolupráci s městem Ústí nad Labem má na čepu už od května speciální 11° T.G.M.

VIDEO: ČNB v obležení. Stovky lidí chtějí nové "dvacky" Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výročí slaví i řetězce a online prodejci

Akce připravily i obchodní řetězce či online prodejci. V Albertech běží věrnostní kampaň, kdy zákazníci sbírají body na hru Naše století. U internetového prodejce Rohlík.cz mohou zákazníci slavit sto let s oblíbenými českými značkami jako je Pribináček, Hermelín či Kofila nebo mýdlo Jelen a zapíjet mohou zmíněným rumem Republica či Bohemia Sektem Sto let nebo limitovanou edicí z Vinia Velké Pavlovice.

„Vždy se snažíme, aby naše akce měly spojitost s danou událostí a současně byli konzistentní s tím, že chceme nabízet kvalitní a poctivé potraviny,“ říká Rostislav Bohatý, marketingový ředitel Rohlíku s tím, že se jim snad povedlo spojení najít. Státní svátky a výročí jsou podle něj pro obchodníky dobrou možností, jak propojit existující téma s jejich nabídkou.

„Jde o efektivní komunikaci, protože se využívá téma, které je známé a není ho třeba lidem vysvětlovat, jako to bývá u individuálních kampaní daného výrobce nebo prodejce,“ dodává výhody.

„Drobná“ kampaň běží podle Tomáše Jeřábka, šéfa konkurenčního internetového supermarketu Košík.cz, i u nich, kdy tradiční české a slovenské potraviny spojili s národními recepty. „Nechceme z takto důležitého výročí dělat obchodní záležitost,“ dodává Jeřábek.

Soutěž o stoleté recepty vyhlásil obchodní řetězec Tesco a zákazníkům za ně nabízel dvousetkorunové poukázky. Z vybraných receptů má nyní vzniknout kuchařka na oslavu výročí. Kaufland spustil kampaň Vlastenectví, jejíž hlavní myšlenkou je podle tiskové zprávy láska Čechů k dobrému jídlu. Na billboardech tak v této souvislosti Kaufland představuje české dodavatele brambor, zeleniny či knedlíků.

„U atraktivních nabídek na reálné spojitosti s výročím nezáleží“

Příklady se ale dají najít v nejrůznějších oborech. Už v srpnu využila v jedné kampani sté výročí Alza, největší internetový obchod, kdy spojila nákup s vědomostní soutěží o ceny. „Zákazník nakoupil nad stanovenou částku 1 918 korun v Česku, 80 eur na Slovensku a měl možnost zúčastnit se vědomostního kvízu o ceny,“ popisuje mluvčí Patricie Šedivá.



I dopravce C.S.CARGO připravil ve spolupráci s Pamětí národa speciální projekt k výročí 100 let republiky. „S odkazem na písmena C.S. v názvu společnosti symbolizujícími Československo chce oslavit toto výročí originálním způsobem,“ říká za firmu Dana Favaro z Ami Communications. Deset svých kamionů pojmenoval dopravce jmény hrdinů žijících v uplynulém století.

Ke sto letům se hlásí i České Dráhy, i když si celou akci nenaplánovaly ideálně. V září ohlásily, že opraví dvě stoleté parní lokomotivy, které už dosloužily, a jezdily třeba na trati Posázavského pacifiku. Nicméně představit je u příležitosti výročí nemohou, protože se teprve nyní začnou opravovat.

„Když bude nabídka dost atraktivní, nikdo se po reálné spojitosti dané firmy s výročím pídit nebude,“ uzavírá využívání sto let republiky napříč všemi možnými obory a výrobky Jindřich Fáborský.