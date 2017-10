Walmart doručí zákazníkům jídlo až do lednice. I když nejsou doma

Testování nové služby se uskuteční v Silicon Valley s malým počtem zákazníků startupu August Home, který vyrábí zařízení pro chytřejší a bezpečnější domov.

Právě díky chytrým přístrojům firmy August Home se kurýři řetězce Walmart mohou dostat do domů zákazníků. Kurýři budou mít k dispozici jednorázový přístupový kód, který jim v případě, že zákazník nebude v době jejich příjezdu doma, umožní odemknout inteligentní zámek August a uložit jídlo do ledničky.

Jakmile kurýr zazvoní u dveří, zákazník dostane oznámení. Pokud bude chtít, může celý proces u sebe doma sledovat díky bezpečnostním kamerám August v přímém přenosu.

„Přemýšlejte o tom - někdo za vás nakoupí a dá všechno na místo,“ napsal v pátek na blogu společnosti viceprezident pro strategii e-commerce a obchodní operace ve Walmartu Sloan Eddleston.

Tvrdý boj s Amazonem

Walmart se v současné době snaží čelit stále silnější konkurenci Amazonu, proto do e-commerce byznysu investuje nemalé částky. Online prodeje Walmartu vzrostly v druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 73 procent, přičemž potraviny představovaly 26 procent.

„To, co se dnes může zdát nové, by zítra mohlo být standardem. Možná to není pro každého a určitě se to nechytne hned, ale chceme zákazníkům nabídnout příležitost zúčastnit se testování už dnes a pomáhat nám utvářet budoucí podobu obchodu,“ prohlásil Eddleston.