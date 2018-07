Penta prodá pražskou Waltrovku, cena může být až 6,5 miliardy

9:33 , aktualizováno 9:33

Společnost Penta prodá kancelářské budovy v areálu pražské Waltrovky. Do poloviny července vybere realitněporadenskou firmu a advokátní kancelář, které jí při prodeji budou radit. Transakce by mohla být uzavřena na přelomu roku. Firma do projektu investovala více než pět miliard korun.