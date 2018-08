Indie zažívá rychlý růst online plateb. Přivábila „Věštce z Omahy“

Miliardář Warren Buffett se loni nechal slyšet, že indický trh má neuvěřitelný růstový potenciál. „Pokud mi dáte tip na úžasnou firmu v Indii, která je na prodej, zítra tam budu,“ uvedl pro lokální televizi.

Trvalo to trochu déle, ale teď přece jen Věštec z Omahy, jak se investorovi přezdívá, na místní trh poprvé vkročil.

Jeho holding Berkshire Hathaway investoval kolem 25 miliard rupií, tedy takřka osm miliard korun, do indické společnosti Paytm, která poskytuje online platby. Oceňuje tím celou firmu na deset miliard dolarů, uvedla CNN.

V Paytm už mají podíly čínský technologický obr Alibaba a japonská SoftBank. Trh online platebních transakcí už v poslední době přilákal i americké hráče. Google spustil v Indii aplikaci na mobilní placení Tez a komunikační nástroj WhatsApp, vlastněný Facebookem, testuje podobnou službu.

Uspět na lokálním trhu nebude podle některých odborníků vůbec snadné, ačkoliv věci dost pomohla legislativa. Jak upozorňuje CNN, Indové milují placení v hotovosti, ať už bankovkami či mincemi. Politický vítr však začal foukat ve prospěch pokroku.

S hotovostí je konec

Premiér Narendra Modi totiž v listopadu 2016 překvapil drastickým rozhodnutím, které znamenalo zákaz 86 procent hotovostních prostředků. Indové, kteří do té doby hradili jen dvě procenta nákupů a plateb formou „cash“, neměli na výběr a začali hromadně přecházet na online platby.

Podle studie Barclays Corporate tvoří nyní online platby v Indii 22 procent veškerých plateb, ale do roku 2023 budou hrát prim právě díky boomu digitálních platebních nástrojů. Rapidně v zemi narůstá i počet uživatelů internetu. Kolem tří set milionů Indů používalo v roce 2015 internet, v roce 2020 jich bude odhadem už 650 milionů, uvedla společnost Boston Consulting Group.

Toto klima velmi nahrálo firmám, které vsadily na růst digitální ekonomiky a online byznys. Například digitální peněženku Paytm si za pouhý měsíc zaregistrovalo deset milionů nových uživatelů.

Podle analytika společnosti Gartner DD Mishry přesto nebude vůbec snadné na trhu uspět. „Je zde velké napětí. Trh se stává velmi konkurenčním, abyste dlouhodobě přežili, musíte sáhnout hlouběji do kapsy,“ uvedl.

Pro Paytm je však dohoda s americkým finančníkem rozhodně dobrým signálem. Warren Buffett je silným investorem, který podíly ve svých firmách drží velmi dlouhou dobu. Podle Vaidyanathana Krishnamurthy z Indické obchodní školy může být tato investice významným impulsem pro řadu indických technologických startupů.

Warren Buffett vlastní skrze společnost Berkshire Harthaway řadu firem, mj. výrobce baterií Duracell, maloobchodní řetězec Dairy Queen či módní značku Fruit of the Loom. Ve spoustě dalších firem má menšinové podíly. Patří mezi ně Apple, Bank of America, IBM, Coca-Cola či Kraft Heinz.