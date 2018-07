Čínský startup WeDoctor se chce stát Amazonem zdravotní péče

Čínský startup WeDoctor plánuje těžit marketingová data k zacílení reklamy na léky. Portál patří do holdingu Tencent, jednoho ze tří čínských internetových gigantů.

WeDoctor se snaží o revoluci v odvětví, které dosud pokusům o proniknutí on-line světa spíš odolávalo. Zatímco Google a jemu podobní se snaží odhalit tajemství nesmrtelnosti nebo rozplést záhady medicíny, WeDoctor se soustředil na něco mnohem pragmatičtějšího: jak vydělat na odstraňování překážek na čínském zdravotnickém trhu, který by měl mít v roce 2020 hodnotu 1,2 bilionu dolarů, píše agentura Bloomberg.

Aplikaci, jejíž ambicí je být Amazonem ve zdravotní péči, založil v roce 2010 odborník na umělou inteligenci Jerry Liao Jieyuan. Z původně nesourodého startupu, který lidem pomáhal se objednávat k doktorům, je dnes portál s hodnotou 5,5 miliardy dolarů.

WeDoctor v číslech Oceňovaný na 5,5 miliardy dolarů

160 milionů registrovaných uživatelů

Měsíčně ho aktivně využívá 27 milionů uživatelů

Dokáže spojit s 2700 nemocnicemi a 240 tisíci doktory

Má oprávnění provozovat 10 online nemocnic

V roce 2016 měl příjem 1,2 miliardy juanů

Poskytuje on-line konzultace zdravotního stavu nebo předpisy na léky. Buduje sekci umělé inteligence, která by na základě analýzy sebraných dat uměla odhalit některé choroby, jako třeba rakovinu děložního čípku. Prodává také domácí chytrý reproduktor s umělou inteligencí, který se umí propojit například s fitness náramky a slouží i jako horká linka na lékaře. Aby to vše ufinancoval, plánuje WeDoctor na rok 2019 veřejnou nabídku akcií.

„Umělá inteligence nenahradí lékaře, ale stane se pro ně důležitým nástrojem, který jim pomůže vylepšit výkonnost a přesnost,“ míní Liao. „Čínská zdravotní péče se díky internetu a umělé inteligenci během příštích pěti až deseti let výrazně zlepší,“ doplnil.

Společnost We Doctor Holdings Ltd. si letos ve fundraisingové kampani dokázala zajistit 500 milionů dolarů. Nyní se snaží proniknout do oblasti, kde si vylámaly zuby i giganti typu Alibaba nebo Baidu. Jejich motivaci rekonstruovat zdravotnictví však musí pochopit každý, kdo někdy navštívil čínskou nemocici.

Spousta z nich jsou ušmudlaná státní zařízení, která platí doktorům méně než 10 tisíc dolarů za rok. Pokud bude model WeDoctor úspěšný, pro pacienty to bude znamenat náklady navíc. To je však cena za to, že se vyhnou byrokracii a věčnému čekání na vládou řízených klinikách.

Podchycení byznysu spočívá ve sbírání dat pacientů v míře, která nemá na světě obdoby. Čína dosud nemá zcela zakotvenou ochranu osobních dat a zároveň vytváří zdravotní profily 1,3 miliardy svých občanů.

Díky tomu mohou aplikace, jako je WeDoctor, pronikat tam, kam se rivalové obvykle nedostanou. Například společnost Deepmind zabývající se umělou inteligencí, která patří Googlu, dostala přes prsty od britského regulátora za nepatřičné získávání nemocničních záznamů. V USA je tato oblast svázaná propletencem regulací na ochranu pacientova soukromí.



Číňané si osobní údaje moc nestřeží

WeDoctor svou schopnost shromažďovat a těžit data neskrývá. Uživatelé internetu v Číně jsou zvyklí na to, že jsou pod dohledem a že informace o sobě sdílí s vládou. Pokud se někdy přijde na nějaký únik informací, málokdy to vzbudí pozdvižení.

Bývaý bankéř HSBC Jeff Chen, který nyní řídí strategii firmy, otevřeně mluví o tom, jak nespoutaný přístup k medicínské dokumentaci pomáhá profilovat uživatele a vytvářet ocné marketingové nástroje pro farmaceutické a pojišťovací společnost.

„Jedním z důvodů, proč by se z WeDoctor mohl stát v Číně velký byznys, je strmá poptávka po lepších zdravotnických službách,“ míní Gilbert Ho z investiční firmy NWS Holding. „WeDoctor má výhodu, že se svou analýzou dat a technologií uživatelům rozumí,“ dodává.

Data pocházejí z několika zdrojů. Mezi nejdůležitější patří stovky nemocnic zapojených do projetku WeDoctor, jejichž doktoři informace „ládují“ do centrální databáze, samozřemě se souhlasem pacientů. Ti mohou nahrávat i své vlastní záznamy.

Systém pak uživatele dělí do profilů a škatulek podle věku, pohlaví, regionu nebo symptomů. To je pro výrobce léků a pojišťováky velká pomoc, mohou tak lépe zacílit svou reklamu. Přes všechno úsilí o zobchodování informací o pacientech WeDoctor upozorňuje, že data jsou anonymní a že je nesdílí s třetími stranami.

Služby jako WeDoctor by také mohly pomoct zatočit s korupcí, ke které je zdravotnictví náchylné. Farmaceutické firm ročně utratí velké peníze na to, aby přesvědčili doktoři, že mají předepisovat jejich léky. Podle Chena je platforma WeDoctor průhlednější.

„Výrobci léků mohou snadno zacílit zákazníky tím, že si u nás zadají reklamu. Nebo uspořádají seminář pro 240 tisíc doktorů. Je to pro ně z hlediska nákladů velice efektivní,“ říká.