YouTube nelegálně sbírá data o dětech, tvrdí skupina advokátů

Dvacet advokátních skupin podalo v pondělí u Americké federální obchodní komise (FTC) stížnost, ve které požadují vyšetření dceřiné společnosti Google kvůli porušení zákona o ochraně soukromí dětí online (COPRA). Tento zákon limituje to, jakým způsobem může společnost nakládat s daty o dětech mladších třinácti let. Podle zákona je společnost před sběrem dat o dětech povinna informovat rodiče dětí a získat jejich souhlas, uvedla americká zpravodajská stanice CNN.

„Společnost Google si díky sběru a používání osobních údajů od dětí na YouTube přišla ke značným ziskům. Nelegální sběr dat probíhá již řadu let a zahrnuje desítky milionů amerických dětí,“ uvádí ve stížnosti Centrum pro digitální demokracii a Kampaň pro dětství bez reklamy.

Stížnost odhaduje, že YouTube neprávem shromáždil údaje o 23 milionech dětí a žádá FTC, aby firma zaplatila pokutu 41 484 dolarů za každé porušení.



Smluvní podmínky YouTube přitom tvrdí, že v případě dětí nejde o osoby mladší třinácti let. Pokud se totiž chce někdo přihlásit k účtu Google, který se používá pro přihlášení do služby YouTube, musí potvrdit, že je starší třinácti let. Advokáti ale argumentují, že videa lze sledovat i bez účtu a přihlášení. Rodiče také mohou nechat děti používat své účty nebo děti mohou lhát a při vytváření účtu tvrdit, že jsou starší. Podle výzkumu společnosti Trendera má účet na YouTube 45 procent dětí ve věku osm až dvanáct let.

Kanály zaměřené na děti mohou mít obrovské předplatitelské základny a přinášet provozovatelům velké příjmy. Například kanál LittleBabyBum, který zveřejňuje animované dětské rýmovačky, má čtrnáct milionů předplatitelů a jeho videa si zobrazilo více než šestnáct miliard uživatelů YouTube. Kanál Ryan ToysReview, který testuje hračky pro šestileté děti, získal za reklamu během jednoho roku jedenáct milionů dolarů.

Google stížnost zváží

I když Google inzerentům při zadávání reklamních kampaní neumožňuje vybírat si věkové skupiny mladší osmnácti let, stížnost tvrdí, že stále existuje několik způsobů, jak reklamy cílit na děti. Příkladem je výběr správných klíčových slov souvisejících s dětmi.

YouTube má samostatnou mobilní aplikaci pro děti, YouTube Kids, kterou spustil v roce 2015. Společnost tvrdí, že aplikace vyhovuje všem pravidlům COPPA a neshromažďuje data pro cílení reklamy.

„Ochrana dětí a rodin pro nás vždy byla nejvyšší prioritou. Důkladně si přečteme stížnost a zhodnotíme, zda je třeba něco zlepšit. Protože služba YouTube není určena dětem, výrazně jsme investovali do vytvoření aplikace YouTube Kids, abychom nabídli alternativu určenou speciálně pro dětí,“ sdělil CNN tiskový mluvčí společnosti.