Večerky Žabka chtějí zabodovat v dalších větších městech

Tržby prodejen Žabka stouply ve finančním roce 2017/2018, který skončil letos v březnu, o desetinu na 1,269 miliardy korun, uvedla koncem minulého týdne společnost Tesco, která obchody vlastní. Firma plánuje expanzi především do větších měst mimo Prahu a hledá nové franšízanty a prostory pro obchody. Síť Žabka prošla v posledních letech restrukturalizací. Ve finančním roce 2016/2017 se v Česku poprvé za devět let dostala do zisku, když vydělala devatenáct milionů korun.

Nyní síť provozuje 98 prodejen, nejvíce v Praze a Středočeském kraji. „Již nyní víme, že v prvním pololetí tohoto roku otevřeme minimálně další dvě prodejny. Máme již podepsané smlouvy s majiteli a intenzivně pracujeme na vyřízení potřebných povolení. Samozřejmě se nespokojíme jen s těmito a neustále vyhledáváme další vhodné lokality,“ uvedl generální manažer sítě prodejen Žabka Radim Lunda.

Expanze mimo hlavní město

Žabka chce expandovat i mimo Prahu, hlavně do větších měst ve vzdálenosti do sta kilometrů od hlavního města. „Zde však bude hodně záležet na našich stávajících dodavatelských trasách a na počtu otevřených obchodů v jednom městě. Například jezdit kvůli jednomu obchodu do Hradce Králové by se nevyplatilo, ale zavážet zde tři obchody by mohlo být rentabilní,“ dodal Lunda.

„Žabka se minule soustředila hlavně na Prahu, nyní poupravuje strategii a chce více zamířit i do dalších větších měst,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti Václav Koukolíček.

Vhodné prostory jsou jedním z limitů, se kterými se aktuálně Žabka potýká. Společnost tak intenzivně hledá nové franšízanty pro své stávající obchody i pro ty nově otevírané.

Obchody Žabka jsou součástí skupiny Tesco. Síť zahrnuje menší obchody s delší otevírací dobou, zejména v Praze a středních Čechách. Většina prodejen je provozována formou franšíz.

Maloobchodní řetězec Žabka vznikl v Polsku. Téměř dva tisíce menších městských obchodů pro rychlé nákupy zde koupila investiční skupina Penta i se značkou v roce 2007 a rozšířila je do Česka. První samoobsluhu v Česku otevřela Žabka v dubnu 2008. Tesco od Penty koupilo zhruba 130 malých obchodů Žabka a Koruna na přelomu let 2010 a 2011.