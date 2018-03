Do Česka se valí zásilky z Číny a USA, celníci zadrží každou desátou

„Chtěl bych si na čínském e-shopu AliExpress objednat silniční karbonový rám. Je předem jasné, že to bude padělek, italský originál se pohybuje mezi 100 a 150 tisíci, na Ali to koupíte zhruba za 500 eur. Jaká je pravděpodobnost, že to na celnici zadrží a ­zničí?“ píše v diskusi na webu alirecenze.cz uživatel Marek.

Zásilky cyklosoučástek a kol z ­Číny představují největší úniky na daních a cle. Už čtvrt století je na toto zboží v Evropské unii uvalené antidumpingové clo, aktuálně 48,5 procenta. Příjemci se tak snaží těmto poplatkům vyhnout.

Pošta loni zadržela 112 tisíc zásilek, které podle ní přesáhly hodnotu 22 ­eur, a vyzvala příjemce k zaplacení DPH, případně i cla. Pošta ve spolupráci s celníky zadržuje zboží také v­ případech, kdy rentgen ukáže, že by mohlo jít o zakázané zboží (drogy, anabolika, padělky, zboží z­ chráněných druhů zvířat) nebo jiné než deklarované zboží. 23 tisíc lidí si přišlo zaplatit clo a daň osobně na celní poštu na Praze 5, další pak poštu zplnomocnili, aby celní řízení uskutečnila za ně (za poplatek 700 korun) a­ proclený balík jim doručila až na pobočku v místě bydliště.

Nejvíc na cle a DPH se loni odvedlo za zásilky z USA – je znát, že lidé se zdráhají z Číny objednávat dražší zboží. „Zákazníci neočekávají žádnou výraznou kvalitu a v případě poruch se ani nepokouší o reklamace. Pro kvalitnější zboží volí české či evropské (americké) e-shopy,“ uvádí Jan Vetyška, ředitel Asociace pro elektronickou komerci, sdružující české e-shopy.



Fígle s cenou zásilky

Někteří Češi se přitom snaží vyhnout dodatečným poplatkům. Po domluvě s e-shopem si příjemci nechávají na faktury k balíčku uvádět nižší než skutečné ceny. To aby se dostali pod hranici pro platbu cla 150 eur (3­800 Kč) a případně i pod limit DPH 22 eur (560 Kč). Často se tak podvádí například se smartphony. Do hodnoty zboží se přitom započítává i cena dopravy, která nesmí být nulová, a pokud je, tak ji celníci dopočítávají podle tabulek.

Čínské e-shopy zákazníkům také nabízejí fígl, kdy v celním prohlášení uvedou, že jde o dárek, a ty jsou až do 45 eur (1­150 Kč) osvobozené od DPH i cla (to neplatí pro alkohol, cigarety, parfémy, čaje). Tím se však celníci často nenechají zmást – někdy je z doprovodných informací k­ balíčku zřejmé, že jde o zásilku z­ e-shopu a nikoliv balík mezi fyzickými osobami a celníci poplatky stejně doměří.

U každého takto podezřelého balíčku pošta dotyčnému napíše, aby dodal výpis z účtu a prokázal tak, kolik skutečně platil. V asi 6,5 tisících případech se podezření celníků na záměrně podhodnocené zboží neprokázalo. I tak museli lidé zaplatit poště stovku za vyřízení.

„Pokud dotyčný uvede nesprávné údaje o zásilce nebo zatají skutečnou cenu a padělá výpis z účtu, ve správním řízení může dostat pokutu ve výši několika stokorun až čtyř milionů, podle výše úniku,“ říká Šárka Miškovská, mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně. Loni celníci v souvislosti s­ problematickou celní hodnotou podali sto podnětů na přestupkové řízení. Celníci si také vedou záznamy, kolik zboží si kdo nechává posílat, a pokud pojmou podezření, že jde o nedovolené podnikání, předají informace finanční správě.

Padesátiprocentní nárůst objednávek ze zahraničí údajně české e-shopy příliš netrápí.

„Obecný růst české e-commerce je ještě výraznější a dopad dovozu zboží ze třetích zemí není tak významný, jak se na první pohled zdá,“ říká Vetyška. Podle něj se aktuálně na evropské úrovni jedná o možné povinnosti platit DPH také u balíčků pod 22 eur, což by hrálo ve prospěch e-shopů uvnitř EU.