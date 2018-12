Lidé v práci promrhají jeden den v měsíci. Firmy přicházejí o miliony

Až 90 procent Čechů odkládá kvůli nedostatku volného času, velkému množství práce a tlaku spojenému s rekordní zaměstnaností osobní povinnosti na později. Více než polovina (61 procent) ze 703 dotázaných pak řeší tyto úkoly v pracovní době minimálně jednou týdně, pětina zaměstnanců dokonce každý den.

Pouze osm procent zaměstnanců se plně věnuje své práci, odhalil průzkum. Nejpoctivější jsou v tomto ohledu padesátníci, nejroztěkanější je naopak generace lidí ve věku do třiceti let. Každodenní prokrastinace je zvykem spíše vyššího managementu a zaměstnanců v soukromém sektoru.



„Řešení osobních záležitostí i v pracovní době má prostý důvod. Lidé chtějí mít po práci prostor na regeneraci a odpočinek. V zaměstnání ale přeskakují mezi více rovinami a žádné z nich se nevěnují pořádně,“ říká Daniel Gamrot, profesionální školitel time managementu a osobní produktivity.



Právě snahou mít co nejvíce volného času po skončení pracovní doby zdůvodnila prokrastinaci třetina dotázaných. Nejvíce lidí však uvedlo jako hlavní důvod prokrastinace provozní dobu institucí, kde si něco potřebují vyřídit.

„Jsem jednoznačně nakloněn variantě umožnit zaměstnanci home office v době, kdy například potřebuje doma hlídat řemeslníky. Je to lepší, než aby byla daná situace řešena nemocí naoko,“ říká jednatel inkasní agentury EOS KSI Vladimír Vachel.



Hlavně vše splnit

Podle průzkumu téměř tři čtvrtiny lidí tvrdí, že jejich zaměstnavatel ví o tom, že si zařizují něco osobního v pracovní době a nevadí mu to. „Je odpovědností každého zaměstnance, kdy a co dělá. Pokud jsou spokojeni naši zákazníci a jejich požadavky jsou splněny včas, občasné zařizování osobních záležitostí nám nevadí,“ uvádí generální ředitel české IT společnosti Alhotech František Zeman.

Dalších 16 procent respondentů uvedlo, že o tom jejich zaměstnavatel neví, a devět procent řeklo, že se situaci snaží jejich nadřízení dokonce kontrolovat a sledovat. Jde především o státní instituce a firmy. Zbylá tři procenta uvedla, že jejich zaměstnanec o problému ví, ale nemůže s tím nic udělat.

Podle propočtů společnosti myTimi přicházejí kvůli prokrastinaci zaměstnanců firmy o miliony korun. „Dle našich výpočtů a na základě průměrných mezd v jednotlivých sektorech přichází středně velká IT firma o 100 zaměstnancích v tomto důsledku ročně až o 3,5 milionu korun. Společnost z oblasti poradenství kvůli neefektivitě zaměstnanců tratí až desítky milionů korun, podobně jsou na tom banky,“ dodává zakladatel společnosti myTimi Jan Skovajsa.