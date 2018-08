Jezte a my vám za to zaplatíme 10 000 dolarů, láká firma brigádníky

Během dvou týdnů vybraný pracovník navštíví světová města, ve kterých bude studovat techniky grilování a objevovat nové recepty. Ty následně vyvěsí na stránkách společnosti Reynolds Kitchen. Ta je ve Spojených státech známá hlavně jako výrobce potravinářských fólií, napsal server CNBC.



„Hledáme opravdu vášnivého nadšence do grilování, který bude ve světě objevovat skryté bohatství grilu,“ uvedla Brienne Neisewanderová, marketingová ředitelka společnosti. Cestu napříč státy nepodnikne pracovník zadarmo. Kromě zaplacené dopravy a ubytování dostane také za dva týdny práce odměnu ve výši 10 000 dolarů (asi 220 tisíc korun).

Existují i bizarnější povolání. Ve městě Portlandu v americkém státě Oregonu vzniklo centrum Cuddle Up To Me, ve kterém pracují profesionální „mazliči“. Svým zákazníkům nabízejí až 70 druhů objetí, a to včetně polohy „medvědí matky“ či „gumového červa“. Za hodinu svých služeb si účtují 80 dolarů. „Je zakázáno se dotýkat rtů, ale můžeme se dotýkat nosů,“ říká pro Businessinsider zakladatelka centra Samantha Hessová s tím, že na dodržování pravidel dohlížejí bezpečnostní kamery.

Byznys špinavých uší

V Indickém Bombaji si někteří postavili byznys na vatových tyčinkách. Za poplatek totiž ostatním odstraňují ušní maz. Za osmihodinovou pracovní směnu si pracovník Gangappa však vydělá jen 200 až 300 indických rupií, což je v přepočtu něco mezi 64 a 96 korunami. Ze své výplaty přitom živí ženu a čtyři děti. „O své práci s lidmi nemluvím, stydím se za ní,“ přiznal Gangappa pro server The Hindu.

Netradiční povolání vykonávají i někteří Češi. Například Dagmar Mandiková z Litvínova si vydělává čicháním pachů. Tímto způsobem se spolu s dalšími „čichači“ snaží v okolí Krušných hor analyzovat pachy, které připomínají kočičí výkaly. Němci jsou totiž přesvědčeni, že nepříjemný smrad k nim putuje z Česka. „Doma mi vždycky říkali, že mám dobrý nos,“ tvrdí Mandíková, která se do česko-německého projektu s názvem OdCom zapojila loni (více o tomto povolání a projektu zde).

Čichat se však nemusí jen vzduch. Podle serveru Dirjournal pracovníci, kteří testují účinnost deodorantů, očichají až šedesát podpaží za hodinu.