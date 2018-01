Módní řetězce mění strategii. Zara sází na web, H&M otevírá prodejny

Značka Zara patří španělské skupině Inditex, největší oděvní společnosti na světě. Spolu se Zarou skupina vlastní značky Bershka (městský styl), Oysho, Pull & Bear (volný styl pro mladé) či Massimo Dutti.

Po posledních výsledcích v prosinci za tři čtvrtletí loňského roku si řetězec vysloužil pochvalu od analytiků i retailových odborníků. Tržby šly nahoru o deset procent na 18 miliard eur (455 miliard korun) a firma zaujala svou progresivní strategií zaměřenou na internetový prodej.

Zara se přitom nerozpakovala uzavřít 16 prodejen v domovském Španělsku, a to i na prestižních adresách, jako je Calle Preciado v Madridu. Zmenšování sítě zahájila firma také v Česku, kde loni v říjnu po skončení nájemní smlouvy opustila obchodní centrum Letňany v Praze.

Jak jde byznys prodejnám Zara a H&M

„Zara chce mít v Praze jen tři obchody,“ říká zdroj MF DNES, který se pohybuje na retailovém trhu. Dnes má čtyři – kromě domu Na Příkopě ještě prodejnu v obchodním centru Chodov, na Novém Smíchově a v Arkádách na Pankráci. Mimo Prahu zákazníci najdou Zaru v Brně a v ostravském Avionu. Společnost Inditex na dotazy k plánům na tuzemském trhu neodpověděla.

Která prodejna skončí, není zatím jisté. Není totiž jednoduché vyvázat se z nájemních smluv, které se uzavírají na deset až patnáct let. Pravda je také to, že například Arkády Pankrác a spolu s nimi tamní Zara byly otevřeny v listopadu roku 2008, tedy téměř před deseti lety.

Další značky skupiny Inditex – Bershka a Pull & Bear – jsou v tuzemsku rozšířené zhruba stejně jako obchody Zara, počítají se v jednotkách. Většinou mají tři obchody v Praze a po jednom v Brně a Ostravě. Massimo Dutti, zaměřující se na vyšší třídu oděvů pro muže a ženy, je k nalezení jen v Arkádách Pankrác. I některé z těchto prodejen by podle informací MF DNES mohly skončit.

Kromě prodejen Zara, Zara Kids a Zara Home má značka v Česku fungující e-shop. Zásilku je možné si nechat doručit klasicky domů nebo vyzvednout na konkrétní prodejně.

Prémioví nájemci

Švédský módní řetězec H&M dosahuje v tuzemsku třikrát větších tržeb než Zara a dvakrát vyššího zisku. Prodejen má více než dvakrát tolik, asi padesát.

Podle posledních dostupných dat k listopadu roku 2016 tržby tuzemské pobočky H&M překročily tři miliardy korun. V Evropě před Vánocemi ohlásilo H&M po letech růstu neočekávaný pokles tržeb, a to o čtyři procenta. Dle analytiků šlo o největší propad přinejmenším za poslední dekádu.

H&M v reakci na výsledky uvedlo, že plánuje uzavřít některé prodejny a otevírat méně nových. Ve snaze posílit svoji pozici na internetu švédský řetězec také uvedl, že utuží spolupráci s čínskou skupinou Alibaba a přidá další značky na čínský web.

V tuzemsku se zatím Švédům daří dobře. „V Česku aktuálně neplánujeme žádné zavírání,“ uvádí Slavomíra Barnová z tiskového oddělení společnosti Hennes & Mauritz CZ.

Firma naopak už na jaře plánuje otevření prodejny v Nákupním centru Tesco v Ostravě. Objeví se místo části plochy hypermarketu Tesco, který se zmenší. I v tuzemsku má přitom H&M internetový obchod.

Jak Zara, tak H&M patří k největším tahounům obchodních center, takzvaným kotevním nájemcům. Tyto značky láká každé centrum, protože jsou zárukou toho, že do centra zamíří dostatek návštěvníků. Kromě zmíněných dvou z nich se mezi prémiové nájemce počítá třeba Lindex, New Yorker, Marks & Spencer, rychle rostoucí polský řetězec s obuví CCC či módní řetězec C&A.

Žádaní nájemci nicméně umějí své síly využít a tlačí obchodní centra k dobrým nájemním podmínkám. „Nejraději by platili jen obratové nájemné a někde se jim to asi daří,“ říká jeden z retailových manažerů. Obratové nájemné, tedy žádný paušál, ale „jen“ procento z obratu, je pro nájemce výhodné. Když přijde ochlazení ekonomiky a lidé seškrtají útraty, pocítí to mimo jiné i tyto obchody. A pak nemusí platit tolik na nejdůležitější položce, která jim užírá zisk, a chodit prosit o slevy.