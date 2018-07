Úřad zkoumá vstup jednoho z největších e-shopů Notino do Zásilkovny

Pokud by se ozdravení ekonomiky posuzovalo podle toho, kolik balíků posílají internetové obchody lidem, mohli bychom na...

Amazon instaluje lidem schránky. Mohou převzít balík, i když nejsou doma

On-line prodejce Amazon pronikl do života Američanů různými způsoby. Začalo to obyčejnými knihami. Pokračovalo to těmi...