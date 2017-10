Za hlavu divočáka dá stát nimrodům 1000 korun. Chce ohlídat virus

Takzvaná Aujeszkyho choroba, kterou se mohou nakazit ostatní zvířata, se u divokých prasat sice nadále vyskytuje, poslední plošné testování na ní v republice ale skončilo v roce 2013. Tehdy se však za posílání vzorků peníze lovcům neplatily.



Prasata chorobu mohou přenést na lovecké psy, letos se však žádný takový případ nevyskytl, loni šlo o jeden. „Opatření budou zatím platit do konce roku, odhadované náklady jsou necelých 40 milionů korun,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Zástřelné se nebude platit ve Zlínské oblasti, kde se vyskytuje africký mor prasat a kde již střelci peníze dostávají.

Opatření by mělo podle ministerstva kromě monitoringu vést také ke zvýšenému lovu divočáků, k němuž myslivce vyzvalo už před několika měsíci. Peníze myslivci vítají. Nicméně opatření by mělo být podle Miloše Ježka z Českomoravské myslivecké jednoty dlouhodobé. „Jestli to bude pouze do konce roku, tak si myslíme, že to splní účel monitoringu Aujeszkyho choroby, který nebyl takhle nikdy plošně udělaný, nicméně na redukci to asi nebude mít výraznější smysl,“ řekl odborník.

Aujeszkyho choroba, které se také říká pseudovzteklina, byla poprvé popsána na začátku minulého století v Maďarsku u skotu. Přenáší se ale také na ovce, kozy, kočky a králíky a volně žijící živočichy. Nejčastěji se šíří přímým kontaktem, ale i slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností či odřezků masa. Jediný druh, který ji přežívá, jsou divoká prasata. Na člověka přenosná není.

V ČR se nákaza v chovech nevyskytuje, naposledy ji našli veterináři v malochovu v Nové Vsi na Benešovsku v roce 2004. Z uloveného divočáka ji tehdy chytila domácí prasata, tři kusy byly následně utracené. U psa ji veterináři naposledy potvrdili loni, u uhynulého loveckého psa z Bohuňovic na Olomoucku. Předchozí případ byl v roce 2014.

Podle Ježka opatření může souviset i s výskytem afrického moru prasat na Zlínsku. V tamní vysoce rizikové oblasti smějí myslivci lovit jen dospělé kusy, ve zbývající části červené zóny je povolen i odstřel lončáků a selat. Ulovení divočáci jsou vyšetřeni na africký mor a poté končí v kafilérii. Za každé odstřelené divoké prase v červené zóně dostanou myslivci zástřelné 4000 Kč. Stejná částka jim náleží i v případě odchycení divočáka do klece. Kromě myslivců budou v ohnisku nákazy střílet divočáky i policisté, tento týden testují střelivo, které k tomu budou používat. Nasazeno by mělo být asi 20 policistů, zatím však není znám přesný termín.

Africký mor prasat přenášejí divoká prasata, pro člověka nebezpečný ale není. Pokud se však dostane do chovu domácích prasat, musí se celý vybít. První případ nákazy africkým morem prasat v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých prasat nalezených 21. a 22. června na okraji Zlína.