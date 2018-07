Zákaz zbraní problém terorismu nevyřeší, říká šéf České zbrojovky

USA je váš největší trh. Jaké tam máte plány?

Zvažujeme výrobu i v USA, protože bychom rádi pronikli na trh ozbrojených složek. V USA mají v platnosti zákon Buy American Act, který říká, že minimálně 60 procent nákladů musí tvořit komponenty vyrobené v USA, čímž samozřejmě chrání a zvýhodňují domácí producenty. V současné době vedeme jednání jak k výstavbě vlastní výrobní entity v Kansas City, kde dnes máme distribuční centrum a kam vozíme zboží vyrobené v Česku, tak s třemi potenciálními partnery z našeho byznysu.

Lubomír Kovařík Vystudovaný pilot nadzvukových bojových strojů, absolvoval na Vojenské vysoké škole v Košicích. Než se v roce 2006 stal prezidentem a předsedou představenstva v České zbrojovce Uherský Brod, řídil Škodu Praha (dnes dceřiná společnost ČEZ – Škoda Praha Invest), dodavatele investičních celků pro elektrárny. ČZ vedle Uherského Brodu vyrábí zbraně také v USA, v Peru, na Slovensku a v nejbližší době začne také v Maďarsku. Menší část výroby tvoří díly pro autoprůmysl a letecký průmysl. Zaměstnává 1 900 lidí. Vlastníkem firmy je René Holeček, jeden z původních privatizátorů Třineckých železáren.

Které zbraně byste tam chtěli vyrábět a jak velká investice to bude?

Už dva roky montujeme v USA karabiny Scorpion, letos začneme s výrobou a montáží pistolí s polymerovým rámem P-10, vhodných jak pro osobní ochranu, tak pro ozbrojené složky. Budeme se s nimi moci přihlásit do federálních výběrových řízení. Výhledově bychom chtěli v dalších zhruba pěti letech začít v USA s výrobou samopalu Scorpion a útočné pušky Bren 2, zatím v civilní poloautomatické variantě.

Ohrožuje vás obchodní válka USA s Evropou? Nemůže se zavádění cel dotknout také zbraní?

Zatím dopady obchodní války nevnímám. Podle mých informací se aktuálně zavedená cla netýkají našich produktů.

Evropská unie chce omezit držení zbraní civilisty. Kterých zbraní se má zákaz týkat?

Zjednodušeně nový zákon cílí na civilní varianty zbraní odvozených ze zbraní vojenských, na vysokou kapacitu zásobníků, na zbraně expanzní neboli plynovky a poplašňáky, na předovky (palná zbraň nabíjená zepředu, pozn. red.). Odhaduji, že těchto zbraní je mezi českými uživateli do pěti procent. V České republice je zhruba 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a mezi nimi asi 850 tisíc zbraní.

Zabrání to podle vás zneužívání zbraní k teroristickým útokům?

Celá tato iniciativa je směšná a zbytečná. Tento problém nikdy nevyřešíte restrikcí práva těch, kteří si chtějí pořídit zbraně legálně. Pokud by chtěl někdo spáchat trestný čin, spíš si zbraň opatří na černém trhu, než aby se legálně pokoušel získat zbrojní průkaz. EU by se měla spíš soustředit na odstranění problému nelegálního trhu se zbraněmi, a nikoliv zvyšovat byrokratické překážky. Když se podíváte na teroristické útoky spáchané v posledních deseti letech, nikdy nebyly spáchány s legálně drženými zbraněmi. Dnes neumíme odhadnout, kde končí zbraně z bývalé Jugoslávie, Ruska, Číny vyrobené v průběhu 60. až 90. let. Je jich ještě velké množství ve skladech a mohou být předmětem nekontrolovaných prodejů.

Jak probíhá legální nákup zbraně v Česku?

To záleží, jakou zbraň si chcete koupit. Chcete-li vzduchovku, tedy zbraň kategorie D, musí vám být více než 18 let a to je vše. Jdete do obchodu, vzduchovku si koupíte, odnesete, nikam to nehlásíte. Na všechny ostatní kategorie musíte vlastnit zbrojní průkaz. Není jednoduché jej získat a musíte mít kladnou lékařskou prohlídku. Chcete-li si koupit pistoli, musíte nejdříve požádat příslušné okresní ředitelství policie o ‚nákupní povolení‘. Na základě tohoto dokumentu si můžete koupit pistoli, jejíž nabytí musíte hlásit na policii, kde vám vydají ‚průkaz zbraně‘. Pokud byste chtěli vlastnit automatickou zbraň, jako je samopal nebo útočná puška, máte smůlu, k takovým zbraním se normální člověk nedostane.

Je to složitější proces než v USA?

Tam je to jednodušší, pokud nejste trestaní a dovršíte určitou věkovou hranici. V obchodě ověří vaši beztrestnost a zbraň vám prodají. Vy musíte zbraň zaevidovat na úřadě ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).