Největší síť poliklinik EUC nakupuje v Ostravě. Letos utrží 2,5 miliardy

Ostravská poliklinika loni obsloužila 289 tisíc pacientů a do jejích dvou lékáren přišlo 268 tisíc lidí. Obrat Mephacentra činil 216 milionů korun a jeho zisk před zdaněním 2,2 milionu.

„Ostrava je pro nás strašně zajímavý trh. Je to třetí největší město a z pohledu spádové oblasti se dá říct, že je významnější než Brno,“ uvedl Václav Vachta, šéf EUC v úterním rozhovoru pro MF DNES.

Ostravskou polikliniku dosud vlastnila rodina Fouskova, která ji získala v privatizaci v roce 1998. Vlastníci podle Vachty byli v předdůchodovém věku a neměli nástupce. „Je to dobře vedená, udržovaná poliklinika s obratem. Byl o ni velký zájem, protože dnes není moc pěkných zařízení na prodej,“ říká Vachta.



„Jsme rádi, že z téměř desítky zájemců o Mephacentrum s nejlepší nabídkou přišla renomovaná zdravotnická skupina EUC, která je zárukou toho, že se i nadále bude rozvíjet poskytování kvalitní ambulantní péče občanům celého ostravského regionu,“ uvedl v tiskové zprávě dosavadní vlastník Jiří Fousek. O polikliniku se podle informací MF DNES ucházeli také skupiny Agel, Penta nebo Medicon.

EUC chce investorům nabídnout možnost investovat do zdravotnictví a to prostřednictvím veřejně obchodovatelných dluhopisů za celkem jednu miliardu korun, které mají sloužit k refinancování bankovních úvěrů. Dluhopisy by mohly být předzvěstí budoucí veřejné nabídky akcií, takzvané IPO.



„Chceme se na trhu představit, o IPO můžeme uvažovat v delším horizontu,“ říká Vachta. Půjde o cenné papíry se splatností pět až sedm let a výnosem ve výši šestiměsíční mezibankovní sazby PRIBOR (aktuálně 0,52 procenta).



Byznys s ambulantní péčí láká zájemce

EUC má rozjetý i další projekt, zatím ale o věci nechce mluvit. Mohlo by se jednat o akvizici celé sítě zdravotnických zařízení. Po Novém roce EUC otevře zcela novou prémiovou kliniku Canadian Medical v novostavbě Waltrovka v pražských Jinonicích, kterou postavila investiční skupina Penta. Na stejném místě v listopadu otevře také Centrum pohybové medicíny fyzioterapeuta Pavla Koláře, které se přestěhovalo z pražského Chodova.



Zdravotnická skupina už letos nakupovala - získala Mamodiagnostické centrum v Pardubicích či kliniku Homolka Premium Care. Letos očekává obrat díky akvizicím a ekonomickému růstu na 2,5 miliardy korun v porovnání s loňskými 2,16 miliard. Ročně eviduje 1,14 milionu návštěv pacientů.

Dnes pod EUC spadá dvanáct poliklinik plus nově ostravská Mephacentrum, šest prémiových klinik pod značkou Canadian Medical, které poskytují placenou péči zahraničním klientům a EUC Premium. Ta poskytuje pracovně-lékařské služby hrazené zaměstnavateli. Dále EUC vlastní regionální nemocnice ve Frýdlantu a ve Zlíně, deset mamocenter, lékárny a laboratoře.



Skupina EUC, dříve Euroclinicum, vznikla ze zdravotnické divize PPF, kterou pro miliardáře Petra Kellnera řídil manažer Jan Blaško. Ten se v roce 2011 osamostatnil a založil fondy rizikového kapitálu Tuffieh Funds SICAV se sídlem na Maltě. Tam shromáždil profesionální investory a od PPF zdravotnickou větev odkoupil. Součástí fondů je například i tuzemská dopravní skupina CS Cargo.