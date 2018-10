Lékaři potřebují víc osobních dat, tvrdí šéf zdravotnické divize Facebooku

Facebook kvůli svému vlastnímu zdravotnickému výzkumu požádal před několika měsíci některé americké nemocnice o data o jejich pacientech. Šéf výzkumu Freddy Abnousi ve středu uvedl, že lékaři by měli mít přístup k široké škále osobních údajů svých pacientů. Díky „vhledu do sociálního života“ by jim podle Abnousiho poskytovali lepší péči.