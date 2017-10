Cena za zdraví: 4 700 ročně. Češi si zvykli připlácet na zdravotní péči

Na tématu nadstandardů si politici letos postavili své volební programy ve zdravotnictví. Ale raději bez konkrétních příkladů, možná proto, aby si předem nenazlobili voliče. Výkonů, které si pacienti hradí ze svého, přitom v tichosti přibývá.

MF DNES prošla ceníky fakultních i soukromých nemocnic. Špitály jsou totiž nově povinny zveřejňovat výkony, které pojišťovny nehradí. Ukazuje se, že nejvíce si lidé připlatí nejen u zubaře, ale také v gynekologii, očním lékařství, za genetické testy nebo moderní metody v chirurgii.

Desítky tisíc za rozštěp patra

Zatímco příplatky za nadstandardní metody jsou pochopitelné, v některých oblastech ale platí pacienti za to, co by podle lékařů správně měla hradit pojišťovna.

Nejlépe je to vidět v doplatcích za rovnátka. „Postiženým dětem, které mají vrozený rozštěp patra, pojišťovny hradí jen zastaralý typ snímacích rovnátek, které vyřeší maximálně 30 procent zdravotních problémů těchto dětí,“ říká šéfka České ortodontické společnosti Eva Šrámková.

Rodiče dětí s rozštěpem, které chtějí účinnější rovnátka (fixní aparát), musí připlácet desítky tisíc korun ze svého. Když se k tomu připočítají i ostatní náklady – například na protetiku (můstky a implantáty), vyjdou výdaje na léčbu dítěte kolem 200 tisíc korun.

Přitom zdravý dospělý člověk, který chce fixní aparát z estetických důvodů, dostane od pojišťovny stejnou částku jako postižený dětský pacient s vrozeným handicapem. U fixního ortodontického aparátu totiž pojišťovny hradí veškeré související výkony lékaře bez omezení věku pacienta.

To se lékařům vůbec nelíbí. „Je nemravné platit estetickou léčbu dospělým a nehradit léčbu těžkých vad dětí. Je ostuda, že jsme jediná země, ve které tento systém funguje,“ říká lékařka Šrámková.

Jednodenní chirurgie

Desítky tisíc ze svého platí dnes i pacienti, kteří nechtějí zůstat v nemocnici déle, než je třeba. Například při operaci křečových žil.

U klasické operace, kterou hradí pojišťovna, si pacient pobude v nemocnici nejméně čtyři dny a rekonvalescence mu trvá většinou až čtyři týdny.

Pokud si zvolí moderní, šetrnou léčbu, vrací se do práce maximálně za týden.

Takzvané radiofrekvenční odstranění křečových žil si ale člověk platí ze svého a cena se pohybuje kolem 15 tisíc korun za operaci jedné končetiny. „Do žíly zavádíme speciální katetr, který postiženou žílu tepelně poškodí a ta se během několika týdnů vstřebá. Na rozdíl od klasické operace se žíla z těla neodstraňuje,“ vysvětluje chirurg Martin Grussman ze Slezské nemocnice Opava.

„Je absurdní, když stát hradí bolestivější, komplikovanější a nákladnější operaci, místo toho, aby podpořil méně invazivní metody, díky kterým člověk opustí mnohem dříve nemocnici a také se mnohem dříve vrátí do práce,“ říká majitel soukromé kliniky Roman Šmucler.

Za pravdu mu dávají i statistiky. Zatímco v zemích Evropské unie a v USA se provádí 60 procent plánovaných operací v režimu jednodenní chirurgie, kdy je pacient ještě téhož dne po zákroku propuštěn do domácího ošetření, v České republice je to pouze pět až deset procent výkonů.

Nárok na moderní léčbu

Nejsmutnější případy plateb „ze svého“ jsou příběhy pacientů s nevyléčitelnými chorobami.

Ačkoliv na trhu jsou moderní léky, které výrazně zvyšují jejich šanci na zdárný boj s nemocí, pacienti k nim častokrát nemají přístup. Ledaže by si je hradili ze svého. Česko totiž patří k zemím, kde pacienti čekají na úhradu nových léků nejdéle v Evropě.

Nižší šance na úspěšnou léčbu

„Horší než Česká republika je v tomto ohledu už jen Rusko, Rumunsko a Řecko,“ říká farmakoekonom Tomáš Doležal, který odkazuje na mezinárodní studii.

Podle lékařů tyto průtahy snižují celkovou šanci pacientů na úspěšnou léčbu.

Odborníci poukazují na to, že pacienti mnohdy ani nevědí, že na jejich vážnou nemoc existuje nový a nadějný lék.

Podle právníka Ondřeje Dostála z kanceláře PricewaterhouseCoopers Legal by pacient měl mít právo vědět o všech nových lécích, byť je zatím české pojišťovny nehradí.

Cena za lepší léčbu

A nemocnice by tyto „cenovky“ léků měly ve svých cenících nehrazených výkonů uvádět.

„Například biologické léky pro roztroušenou sklerózu jsou hrazeny až po dvou atakách přeléčených levnější léčbou. Pokud ale pacient nechce dva ataky zažít, má plné právo chtít biologickou léčbu hned, o čemž ho lékař musí poučit. Jen si takový lék pacient zaplatí,“ upozorňuje Dostál.

A jednání lékaře, který by pacienta o možnosti kvalitnější léčby – byť za vlastní peníze – neinformoval a léčil ho jen pojišťovnou hrazenými výkony či léky, by mohlo být žalovatelnou chybou. Lékař by v takové situaci totiž rozhodl za pacienta.