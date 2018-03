Pozor, letní čas! Nedělní změna zpozdí vlaky i autobusy

Přehled dálkových vlaků ČD, které ovlivní přechod na letní čas EN 406 Chopin Wien – Warszawa pojede v úseku Ostrava hl.n. – Varšava se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaku EN 443, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy.

pojede v úseku Ostrava hl.n. – Varšava se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaku EN 443, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy. EN 407 Chopin Warszawa – Wien pojede v úseku Bohumín – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, z Břeclavi do Vídně se zpožděním 20 – 40 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 442 do Prahy, ve stanici Břeclav bude dodržen přechod přímých vozů na EN 477 do Budapešti.

pojede v úseku Bohumín – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, z Břeclavi do Vídně se zpožděním 20 – 40 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 442 do Prahy, ve stanici Břeclav bude dodržen přechod přímých vozů na EN 477 do Budapešti. EN 442 Slovakia Humenné – Praha pojede v úseku Čadca – Pardubice hl.n. se zpožděním cca 60 minut, na příjezdu do stanice Praha hl.n. očekáváme zpoždění cca 15 minut. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407, které jedou z Varšavy a Krakova do Prahy.

pojede v úseku Čadca – Pardubice hl.n. se zpožděním cca 60 minut, na příjezdu do stanice Praha hl.n. očekáváme zpoždění cca 15 minut. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407, které jedou z Varšavy a Krakova do Prahy. EN 443 Slovakia Praha – Humenné pojede v úseku Ostrava hl.n. – Humenné se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy.

pojede v úseku Ostrava hl.n. – Humenné se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy. EN 476 Metropol Budapest – Praha bude ze stanice Brno hl.n. odjíždět hned ve 3:00, tj. se zpožděním cca 15 – 30 minut, z Pardubic do Prahy pojede se zpožděním do 10 minut.

bude ze stanice Brno hl.n. odjíždět hned ve 3:00, tj. se zpožděním cca 15 – 30 minut, z Pardubic do Prahy pojede se zpožděním do 10 minut. EN 477 Metropol Praha – Budapest přijede do Brna se zpožděním 60 minut, dále v úseku Brno hl.n. – Břeclav pojede se zpožděním cca 20 – 30 minut a v úseku Břeclav – Budapešť se zpožděním cca 15 minut. V Břeclavi bude zajištěn přechod přímého vozu na EN 407 do Vídně.

přijede do Brna se zpožděním 60 minut, dále v úseku Brno hl.n. – Břeclav pojede se zpožděním cca 20 – 30 minut a v úseku Břeclav – Budapešť se zpožděním cca 15 minut. V Břeclavi bude zajištěn přechod přímého vozu na EN 407 do Vídně. U přímého vozu z Curychu do Prahy , který jede na spojích 467 / 463 / 1540, předpokládáme na českém území zpoždění do 30 minut.

, který jede na spojích předpokládáme na českém území zpoždění do 30 minut. Přímý vůz z Prahy do Curychu, který jede na spojích 1547 / 462 / 466, pojede v úseku Salzburg – Curych se zpožděním cca 45 – 60 minut.