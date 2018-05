Kolejiště hlavního nádraží v Brně opraví za dvě miliardy AŽD

Ještě před zahájením výluk v souvislosti s přestavbou mostů překlenující ulice Hybešova a Křídlovická bude podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové potřeba upravit brněnské dolní nádraží.

Přípravné práce na něm byly zahájeny začátkem měsíce a podle odhadů potrvají do října. Hlavní část prací na výstavbě nového zabezpečovacího zařízení na hlavním nádraží pak začne letos v prosinci a potrvá do do prosince 2019.

Uzavření miliardového kontraktu s vítězem tendru umožnilo ukončení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Správa železnic tak mohla s vítězem výběrového řízení uzavřít smlouvu v minulém týdnu.

Kvůli přezkoumávání námitek ze strany antimonopolního úřadu byl ale podle Šubové posunut původní harmonogram prací o měsíc. Tento posun by však neměl mít zásadní vliv na další plánované opravy, dodala mluvčí.