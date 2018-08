Kontrolní orgán Českých drah povede Petr Moos

Podle Moose se ale na dnešním setkání rada parsonálními otázkami nezabývala. „Nejdříve jsme se chtěli seznámit se stavem Českých drah. Ten je optimistický, ČD jsou stále silná firma,“ řekl MF DNES nově zvolený šéf dozorčí rady. Nicméně i nadále platí úkol ministra Ťoka připravovat výběrová řízení na posty v představenstvu Českých drah, dodal Moos.

Právě Ťok doporučil Moose do čela nové dozorčí rady, která je z velké části složená z akademiků. „Je to člověk, který by mohl pomoci novému vedení Českých drah v období, které ho čeká,“ uvedl při jmenování nových členů dozorčí rady ministr dopravy. Ten se rozhodl prosazovat obměnu managementu státem vlastněného železničního dopravce zejména kvůli neochotě nynějšího vedení spolupracovat s ministerstvem na postupném otevírání trhu železniční dopravy alternativním dopravcům.

V Červenci dozorčí radu opustilo pět ze šesti členů, o jejichž setrvání v tomto orgánu rozhodují ministerští úředníci. Součástí rady jsou totiž tři zástupci odborů, které do rady volí zaměstnanci drah.

Kromě Moose zasedl v nové radě docent Jiří Kolář z Fakulty informačních technologií ČVUT, vedoucí výzkumu a vývoje Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil nebo vedoucí Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT Lukáš Týfa. Posledním novým člověkem v radě je Jan Štrof, ředitel kanceláře předsedy Sněmovny.