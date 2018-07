České dráhy objednaly deset nových vlaků za tři miliardy korun

Čeští cestující znají podobný koncept vozů od vlaků Railjet, které České dráhy nasazují na trať z Prahy do Brna a dále do Rakouska. Na rozdíl od Railjetů ale nynější zakázka neobsahuje řídicí vozy a soupravy vozů lze libovolně skládat podle aktuální potřeby do delších i kratších vlaků, jako je tomu u klasických vlaků tvořených lokomotivami a vagony.

Z pohledu cestujícího, jízdního komfortu a interiéru vozidel se však od Railjetů příliš neliší, uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Soupravy od Siemensu nabídnou cestujícím bezbariérové klimatizované prostory, které jsou zároveň tlakotěsné. To při vyšších rychlostech chrání cestující před nepříjemnými tlakovými nárazy například při vjetí do tunelu nebo při míjení s protijedoucím vlakem. Mezi další vybavení uvedly České dráhy elektrické zásuvky a USB konektory pro nabíjení techniky, wifi připojení, místa pro kola, kočárky a vozíky pro handicapované cestující.

Dvousetkilometrovou rychlost vozy využijí především na přeshraničních úsecích. „Schopnost jet touto rychlostí je standard, který zahraniční partneři vyžadují,“ uvedl Šťáhlavský. Soupravy je využijí například při cestě do Drážďan a Lipska, Varšavy nebo do slovenské Bratislavy, neboť trať spojující slovenské hlavní město s Českem by se v blízké budoucnosti měla rovněž modernizovat na rychlost do 200 kilometrů v hodině. V Česku je prvním projektem pro tuto rychlost úsek mezi Brnem a Přerovem.

Plzeňská Škoda se na dodávce vozidel bude podílet zejména montáží a oživováním vozidel, uvedl viceprezident společnosti Tomáš Ignačák. 132 metrů dlouhé netrakční soupravy nabídnou 330 míst k sezení. Tahat je mohou lokomotivy od Škody přezdívané Emil Zátopek, Vectrony od Siemensu nebo starší modely, u kterých ale vozy nevyužijí svoji maximální rychlost.

Největší předností, kterou dopravce v tiskové zprávě opakovaně vyzdvihl, má být ale všestrannost zakoupených vozidel. „Do průchozích vlakových souprav bude možné k jednotkám připojit další vozy 1. a 2. třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo třeba řídicí vozy. To umožňuje tyto netrakční jednotky provozovat jako obyčejné lokomotivou tažené soupravy i jako vratné soupravy typu push-pull, tedy v jednom směru sunuté lokomotivou,“ dodal Miroslav Kupec, člen představenstva odpovědný za techniku a majetek.