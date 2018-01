Českým drahám loni přibyly tři miliony pasažérů, průměrně najezdili 45 km

Vlaky se plní cestujícími průběžně už od roku 2010, dlouhodobě roste zejména příměstská doprava, více cestujících mají i dálkové vlaky. „V loňském roce dál rostl zájem také o mezistátní dopravu, kterou zajišťujeme ve spolupráci se zahraničními partnery. Lidé míří hlavně do metropolí sousedních států a namísto letadel volí pohodlné a rychlé vlaky,“ uvedl Miroslav Štěpán, který je v představenstvu ČD odpovědný za osobní dopravu.

Nárůst cestujících oznámili v uplynulém týdnu i soukromí konkurenti Českých drah. Nárůst o milion cestujících za loňský rok oznámil RegioJet patřící podnikateli Radimu Jančurovi. Jeho žluté vlaky vloni přepravily 4,67 milionu cestujících a za nárůstem společnost vidí především navýšení počtu spojů mezi Prahou, Brnem a Bratislavou.

Přepravní výsledky rostly i další společnosti, kterou je Leo Express Leoše Novotného mladšího. Ten vloni přepravil 1,5 milionu cestujících, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zhruba sedmiprocentní nárůst.

Nárůst cestujících v posledních letech souvisí podle železničních dopravců se změnou trendu spočívající v investicích do nových vozidel. V současnosti České dráhy vybírají ve veřejné soutěži dodavatele 50 nových vozů pro linku z Prahy do Kladna, která se má v souvislosti se stavbou železničního napojení na pražské Letiště Václava Havla kompletně modernizovat. Další nové vlaky by se měly objevit na regionálních tratích, kde po vypršení smluv s drahami budou kraje postupně vybírat dopravce v otevřených řízeních. ČD kvůli těmto soutěžím plánují nákup až 380 nových vozů, doplnil generální ředitel ČD Pavel Krtek.