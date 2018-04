Stát nechce skomírající lokálky rušit úplně, mohla by je využít elektroauta

Množství peněz vynakládané na zachovávání málo využívaných lokálek roste, zatímco stát plánuje velkorysou výstavbu stovek kilometrů vysokorychlostních tratí, které železniční mapu Česka ještě více zahustí. Rušení železničních tratí nicméně řada místních obcí odmítá. Není výjimkou, že obce bojují za znovuzprovoznění lokálek, po nichž řadu let neprojel jediný vlak a které z laického pohledu ani původní železniční trať nepřipomínají.

Úřady proto přišly s novým nápadem. Starosty z měst a vesnic na trase méně atraktivních železničních spojení chtějí obcházet s návrhem nikoliv na zrušení trati, ale na její „zklidnění“.

Z pohledu cestujících to znamená prakticky totéž co úplné zrušení trati. Státu a místním orgánům ale teoreticky dává možnost železnici v dlouhodobém horizontu obnovit. To pokud by se situace změnila a dané dopravní spojení by v budoucnu opět získalo na významu, například kvůli přistěhování výraznějšího množství nových obyvatel.

Zákon nezná zakonzervování tratí

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že by místo nevyužívaného kolejiště vznikla například cyklostezka. „Mluvíme-li o zrušení trati, jde o zrušení se vším všudy, včetně rozprodávání pozemků,“ uvedl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Kdežto zklidněná dráha může do budoucna stále plnit dopravní funkci, minimálně v podobě zmíněné cyklostezky.

Pro stát je výhodné si pozemky pro liniové stavby podržet. Prodej několik metrů širokého pásu mnohdy ekologicky zatížených pozemků není pro případné kupce příliš lákavý, státu se ale tyto pozemky mohou hodit. Není například zřejmé, jak dopravu ovlivní samořiditelná auta. Není vyloučené, že by po stavebních úpravách byly koleje použitelné pro autonomní elektromobily, dodal Čoček.

Myšlenka zakonzervování méně využívaných tratí je zatím na začátku. V rámci resortu vznikla pracovní skupina, která se má tematikou blíže zabývat a přijít s návodem, jak utlumení tratí legislativně vyřešit. V současnosti totiž neexistuje zákon, podle něhož by to šlo provést.

Podle ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Svobody dosud neexistuje žádný pevně daný seznam tratí, které by byly v hledáčku úředníků pro případné zklidnění. Zrušení nebo „zklidnění“ jsou každopádně až úplně poslední možností.

Primární je podle Svobody na tratích obnovit provoz vlaků. Pokud se nepodaří vlaky na koleje vrátit, přichází v úvahu možnost nevyužívanou trať prodat. To se ale příliš nedaří. Výjimečný je v tomto směru osud trati mezi Lovosicemi a Mostem v Ústeckém kraji, kterou koupila a nyní provozuje společnost AŽD.

Ani takové řešení ale není optimální z hlediska snižování nákladů na údržbu železnice. Nový majitel totiž pravděpodobně bude žádat o příspěvky na obnovu trati od Státního fondu dopravní infrastruktury, a tedy o peníze, které stát pumpuje do opravy celé železniční sítě.

Osekání železnic nesmí zrušit síťový charakter tohoto druhu dopravy, dušuje se ministerstvo. Na druhou stranu je podle něj efektivnější posílat peníze na opravy silnic nižších tříd než udržovat při životě lokálku, kterou projede pár spojů za den.