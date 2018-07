Soukromníci couvají z nabídky na provoz vlaků pro Pardubický kraj

„Podali jsme Pardubickému kraji nabídku na provoz dopravy jedné z tratí, další detaily nabídky ale nyní nemůžeme s ohledem na probíhající jednání komentovat,“ uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Kromě pravidelných osobních vlaků dopravce kraji rovněž nabídl vypravování tří spěšných vlaků do polské Wroclawi. Dva spoje denně by měly vyjíždět přímo z Pardubic a jeden denní spoj by měl být vypravovaný z Ústí nad Orlicí.

Kraj chce rozhodnout do konce prázdnin

Zatím není jisté, zda kraj přistoupí na možnost rozdělení krajské železnice mezi více dopravců. Původně totiž předpokládal, že všechny linky získá na desetileté období od prosince 2019 nejvýhodnější dopravce ze čtveřice účastníků jednání. Podle Leo Expressu nyní od tohoto požadavku upustil a dopravce vyzval k podání nabídky na konkrétní trať. Kraj ale dotaz, zda se s rozdělením tratí mezi více dopravců smíří, neodpověděl.

Kromě Leo Expressu a Českých drah o provozu jedná rovněž s RegioJetem a společností Arriva Transport. Podle Michala Kortyše, náměstka hejtmana zodpovědného za dopravní obslužnost, by jednání měla trvat do konce srpna, kdy by o budoucnosti krajské železnice měla rozhodnout rada kraje.

Nakonec se ale rada nebude muset zabývat nabídkou RegioJetu Radima Jančury. Obsluha celého kraje by vyžadovala výrobu řady vozidel a to během zbývajícího roku a půl není možné zvládnout, řekl MF DNES technický ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. Firma proto kraji sdělila, že pokud trvá na předání všech linek jedinému dopravci, není schopna podat adekvátní nabídku. Za takovýchto podmínek podle něj směřuje další provoz vlaků na Pardubicku do náruče Českých drah.

Osobní vlaky na lince z Ústí nad Orlicí plánuje Leo Express provozovat motorovými jednotkami Alstom LINT a spěšné vlaky do Polska elektrickou soupravou Stadler Flirt. Jde o stejný stroj, který společnost nyní využívá na trasách mezi Prahou Ostravou a slovenskými Košicemi. Jízdné přitom chce nabídnout o něco levnější než stávající dopravce. Klasické ceny mají být na úrovni cen s věrnostní kartou IN25 u Českých drah. Zbylí dva dopravci podrobnosti nabídky komentovat nechtěli.

„Nabídku na zajištění dopravní obslužnosti na železnici na území celého kraje jsme podali a s Pardubickým krajem jsme ve věci zadání dopravní obslužnosti v kontaktu,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Představitelé kraje přitom dosavadního dopravce vyzvali, aby obměnil současný vozový park, zejména aby nahradil nejstarší motorové vozy řady 810 lidově přezdívané orchestrion. „V roce, kdy smlouva bude končit, by tyto vozy jezdily téměř 50 let,“ uvedl v rozhovoru pro deník zdopravy.cz hejtman kraje Martin Netolický.

Kromě Pardubického kraje se aktuálně jedná o provozu vlaků mimo jiné v Ústeckém kraji, nebo se hraje o dvouletý provoz rychlíků mezi Libercem a Pardubicemi. V květnu České dráhy obhájily tříleté prodloužení smlouvy v Jihomoravském kraji poté, co žádný z ostatních dopravců nepodal konkurenční nabídku.