Česko si od evropské banky půjčí sto miliard na modernizaci železnice

Peníze z evropské banky plánuje Česko využít pro projekty, které jsou z větší části placené z peněz z Evropské unie. Nahradit mají takzvané národní zdroje, tedy peníze, které pro společné financování evropských projektů putují z rozpočtu přes Státní fond dopravní infrastruktury.

„Zjednodušeně řečeno tím, že úvěr od EIB pokryje zbývající část financování, investiční akce budou plně financovány z prostředků EU. Vzhledem k této skutečnosti máme ve výhledu přibližně pěti let stoprocentní jistotu, že budeme mít zajištěné zdroje na připravené projekty,“ uvedl poslanec a místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník.

Větší část peněz půjde podle dosavadního rozdělení na železnici, jen pro nákup nových železničních vozidel ministerstvo dopravy plánuje využít 44 miliard korun. Zbytek peněz pak bude směřovat do zlepšení kvality silnic a železničních tratí.

Na první plánované projekty pro obnovu železničních tratí by podle generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Svobody mělo jít téměř 19 miliard korun, z nichž bezmála 8,5 miliardy má připadnout na peníze z EIB. Kromě ostravského uzlu a průjezdu Ústím nad Orlicí jde rovněž o projekty modernizaci trati z Velimi do Poříčan, Lipníku nad Bečvou do Drahotuše, úsek Polom – Suchdol nad Odrou; a trasu Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice.

Správa železnic podle Svobody rovněž peníze z úvěru využije na přestavbu napájecí soustavy pro elektrické vlaky. V současnosti v Česku existují dvě napájecí soustavy, cílem vlády ale je provoz na stejnosměrné soustavě utlumovat a úseky s tímto typem napájení postupně přestavět na střídavý proud.

Základní parametry projektů, které by Česko rádo z půjčených peněz uskutečnilo, zaslalo ministerstvo dopravy do EIB už v únoru. Konkrétní podmínky k jednotlivým akcím zbývá dojednat nyní po podpisu memoranda. Současně úředníci ministerstva připravují materiál pro jednání vlády, která musí úvěr definitivně schválit.