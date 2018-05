VIDEO: RegioJet představil nové lokomotivy, mají vozit osmnáctivozové vlaky

20:43 , aktualizováno 20:43

Soukromý železniční dopravce RegioJet ve středu veřejnosti představil nejnovější přírůstek do flotily. Dvě lokomotivy Traxx od kanadského výrobce Bombardier společnost nasadila do provozu na trasách z Prahy do Ostravy a do Jablůnkovského Návsí. Lokomotivy stavěné na rychlost do 160 kilometrů chce používat na mezistátních linkách na Slovensko a do Rakouska.