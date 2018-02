Strojvedoucí stárnou. Do osmi let jich může být nedostatek

15:16 , aktualizováno 15:16

Strojvedoucí v České republice stárnou, více než polovině je přes padesát let a těsně před důchodovým věkem jich je 1700 ze zhruba devíti tisíc. Mladé lidi zatím tato profese příliš neláká. Do osmi let se proto může stát, že bude strojvedoucích nedostatek, varuje šéf Drážního úřadu Jiří Kolář.