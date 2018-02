Pendolino ze srážky ve Studénce je opravené, na trať vyrazí ale až v květnu

16:49 , aktualizováno 16:49

První dva vozy pendolina poškozeného při nehodě na přejezdu ve Studénce jsou již opravené. Po opravách v italském závodě společnosti Alstom by se do Česka měly dostat do konce února. Lidé se v nich ale svezou nejdříve v květnu. Celý vlak ještě před uvedením do provozu dostane nový interiér.