Auta stojí... vlaky též. Dojíždění do Prahy zkomplikují rozkopané koleje

V nejbližších dnech spustí železničáři modernizaci železniční trati z pražské Hostivaře do Vršovic a k vinohradským tunelům. Hlavní část výluk, které si rekonstrukce kolejiště části čtvrtého železničního koridoru vyžádají, začne podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) začátkem července.



Kde se budou opravovat koleje

Během léta plánují železničáři rovněž začít s opravami trati na Kladno, což v případě této jednokolejné dráhy bude znamenat kompletní zastavení provozu vlaků, které dnes kvůli opravám Negrelliho mostu přes Vltavu končí nejdále v Bubnech. Na podzim se pak podle harmonogramu výstavby má rekonstruovat trať na Beroun a Plzeň od Smíchovského nádraží do Černošic.

Rekonstrukce trati mezi Vršovicemi a Hostivaří představuje největší železniční stavbu v Praze po dokončení estakády pod Vítkovem v roce 2008. Součástí projektu je přeložení části trasy do nevyužívaného seřazovacího nádraží ve Vršovicích, čím se trasa vlaků při průjezdu do centra města zkrátí o zhruba 230 metrů a až do Vršovic ji vlaky budou moci projíždět zhruba stokilometrovou rychlostí. Přesnou podobu výluk Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) doposud neuvedla s tím, že uzavírky oznamuje s tříměsíčním předstihem.

Představu o komplikacích je však možné si udělat už nyní podle stavebních plánů společnosti Metrostav, řídící firmy konsorcia, které bude trať modernizovat. Podle ní by provozu na trati obsluhující příměstskou dopravu ve směru na Benešov a dálkovou dopravu do Tábora a Českých Budějovic měla sloužit až na výjimky vždy alespoň jedna kolej.

„Trať bude rekonstruována tak, aby docházelo k minimálnímu vlivu na železniční dopravu. Provoz po jedné koleji bude až na velice krátké výluky převážně mimo dopravní špičku nebo v noci vždy zachován,“ uvedl mluvčí společnosti Martin Patřičný.

Úplné uzavření trati kvůli opravám kolejí naopak čeká od konce června úsek mezi Bubny a Veleslavínem, od první poloviny srpna se k ní ještě připojí uzavření navazujícího úseku od Veleslavína do Hostivice, kde bude zřejmě nutné provoz vlaků nahradit autobusy. Železničáři spolu s organizátorem dopravy Ropidem úmyslně většinu uzavírek směřují na prázdniny, kdy do města dojíždí méně cestujících.

„Obecně není mezi cestujícími náhrada autobusové dopravy za vlak příliš oblíbená, protože to je přestup navíc. Zejména při příjezdu do Prahy bude zřejmě nabírat zpoždění, protože autobusy pojedou po přeplněných silnicích,“ uvedl prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Ropid rozsah oprav hájí. „Lidí dojíždí vlakem do hlavního města rok od roku víc, a pokud by se tratě neopravovaly, brzy se nám rozpadnou. Což se fakticky teď děje třeba na trati mezi Prahou a Berounem nebo na trati z Prahy přes Lysou nad Labem do Kolína, které jsou v žalostném stavu a potřebují co nejrychleji zásadní modernizaci,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Uvedená trať do Berouna je poslední úsek koridoru mezi Prahou a Plzní, kterému se doposud velké práce na modernizaci tratě vyhýbaly. V současnosti železničáři modernizují stanici v Berouně, o prázdninách se ale přidají další uzavírky. Největší mezi Smíchovem a Černošicemi ale přibude až v říjnu, pokud se SŽDC podaří včas dokončit soutěž na přestavbu tohoto zhruba 10kilometrového úseku. Tendr na projekt za více než tři miliardy Kč chce SŽDC vyhlásit v dubnu.