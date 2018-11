EU mění pravidla v železniční dopravě. Uleví zdravotně znevýhodněným

Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující s omezenou schopností orientace a pohybu. Europoslanci to ve čtvrtek odhlasovali ve Štrasburku. Nařízení o ochraně cestujících by se nově mělo vztahovat také na vnitrostátní osobní dopravu, na kterou řada členských států doposud uplatňuje výjimku.



„Lidé se zdravotním postižením dnes musí své cesty vlakem dlouhodobě plánovat, což jim komplikuje život nejenom v naléhavých situacích. Jsem proto velmi ráda, že poslanci dnes podpořili zkrácení lhůt pro objednávání asistenčních služeb, což byl i jeden z mých pozměňovacích návrhů,“ uvedla v tiskové zprávě poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová z ČSSD.

Lidem se zdravotním postižením mají nová pravidla nejenom výrazně usnadnit plánování cesty vlakem, ale i pomoci s dosažením větší nezávislosti. „Ve větších stanicích bude nově stačit být pouze 30 min před odjezdem vlaku. V menších stanicích dojde ke zkrácení na 3 hodiny a v těch bez zaměstnanců drah bude stačit objednat asistenční službu pouze 12 hodin předem,“ dodala Sehnalová.

Europoslanci současně odmítli návrh Komise na uplatňování „vyšší moci“, která by znamenala ztrátu nároku cestujících na odškodnění v případě nepředvídatelných událostí, jako jsou přírodní katastrofy.

Momentálně mají cestující právo na kompenzaci ve výši 25 % z jízdného v případě, že spoj nabral zpozdění jednu až dvě hodiny. V případě delšího zpoždění má cestující nárok na 50 % z ceny. Nárok na odškodnění ztrácí pokud byl o zpoždění informován před nákupem jízdenky.

Tato čísla navíc platí pouze pro mezistátní spoje v rámci EU. O výši kompenzace u zpožděných vnitrostátních spojů a také mezistátních spojů, které mají výchozí či konečný bod mimo EU, zatím rozhodují orgány jednotlivých členských států.

Čtvrteční hlasování je zatím pouze dílčím výsledkem. Výslednou podobu legislativního návrhu ovlivní třístranná jednání mezi Komisí, Parlamentem a Radou.