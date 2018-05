Za 25 minut z centra Prahy na letiště. Projekt stavby železnice se rozbíhá

Společnost Pro Cedop vzala návrh na prošetřování zpět, uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Firma krok zdůvodnila tím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dle ní beztak směřoval k­tomu, že stížnost zamítne.

Podle Petra Šlegra ze sdružení Cedop, které stojí za zmíněnou společností, nynější řízení antimonopolního úřadu postupovalo stejně jako v­předchozím sporu o vypracování studie k rychlotrati mezi Prahou a­ Břeclaví. V něm ÚOHS oslovil pětici českých firem s dotazem, zda považují zadávací podmínky za diskriminační, či nikoliv.

Podle Cedopu problém spočívá v­tom, že úřad oslovil pouze české firmy. Základem stížnosti byl požadavek státní investorské organizace, aby měl dodavatel posvěcení České komory akreditovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, kterou nemohou získat osoby neovládající český jazyk. Názor Cedopu, že podobné podmínky jsou diskriminační, by proto podle Šlegra mohly podpořit spíše zahraniční než české firmy.



Vlaky směřující z pražského letiště a od Kladna budou z Veleslavína na Výstaviště projíždět v 80metrové hloubce dvěma zhruba tříkilometrovými tunely. Do soutěže na vypracování projektu se přihlásil jediný uchazeč, sdružení společností Metroprojekt a Sudop Praha.

Správa železniční dopravní cesty již sdružení kontaktovala. „Podepsání smlouvy o dílo předpokládáme v­blízké době,“ řekla MF DNES mluvčí společnosti Kateřina Šubová.

Stavba bude stát 30 miliard

Železniční spojení na pražské letiště je letitý projekt, který byl původně zamýšlen jako rychlodráha. Nyní se připravuje v mnohem méně ambiciózní podobě elektrifikované dvojkolejné trati spojené s­modernizací nevyhovujícího spojení do Kladna.

Stavba za více než 30 miliard korun má zkrátit cestu mezi letištěm a­centrem města. Od terminálů letiště se má cestující dostat vlakem do 11 minut do Veleslavína na nejbližší stanici metra a do 25 minut do centra města.

Samotné ražené tunely pod střešovickým masivem budou ústit v­prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín. Cena takového tunelu se pohybuje kolem miliardy korun na kilometr délky, správa železnic proto cenu za ražení tunelů předběžně vyčíslila na tři až 3,5 miliardy korun.

Nejblíže k výstavbě mají nyní mimopražské úseky. Oba úseky modernizace stávající jednokolejné neelektrizované trati z Ruzyně do Kladna a dále z Kladna do Ostrovce jsou ve fázi územního řízení.

Stavět se snad bude v roce 2022

Správa železnic předpokládá, že územní rozhodnutí by pro tyto stavby mohlo být vydané ke konci letošního roku. Pokud by se tak stalo, dá se předpokládat, že stavět by se mohlo začít v roce 2022.



Historie trati na letiště 1996 Projekt rychlodráhy na letiště schválilo zastupitelstvo Prahy.



2003 Trať podle ministerstva životního prostředí zhorší životní prostředí v Praze 6.



2005 Vláda zvažuje trať jako PPP projekt.



2008 Studie ČVUT vybrala jako nejvýhodnější trasu spojení na Masarykovo nádraží. Dokončení se předpokládá v roce 2013.



Oproti tomu se pražská část projektu potýká se zdržením. Je totiž nutné nejprve změnit zásady územního rozvoje města. Nedá se proto předpokládat, že by se na území Prahy mělo stavět před rokem 2025. Spojení z centra města na pražské letiště tak může být podle aktuálních odhadů dokončeno po roce 2028. Kupříkladu na úseku z­Veleslavína na pražské letiště se očekává vydání v roce 2021.

Bezproblémová je zatím na území hlavního města pouze oprava Negrelliho viaduktu, která podle Šubové postupuje podle plánu. Rekonstrukce historického mostu přes Vltavu trvá od loňského léta a­vlaky by se na něj měly vrátit nejdříve ve druhé polovině roku 2020.

Kvůli novému spojení vznikne v­ Praze několik nových stanic a zastávek, další projdou výraznou proměnou. Nově má vlak stavět u Výstaviště, v rámci odbočky na letiště vzniknou stanice Praha-Liboc, Praha-Dlouhá Míle a Praha-Letiště Václava Havla. Stanice na Veleslavíně bude zahloubena a zastávka Praha-Ruzyně se přesune.