Zemědělci mapují škody kvůli suchu. Zdraží pečivo, mák, ale i vánoční kapři

„Všechno, co roste na našich polích, je v letošním roce zrychlené v průměru o tři týdny. To by samozřejmě nevadilo, kdyby plodiny měly příslušnou kvalitu. Což letos nemají,“ vypichuje problém předčasné sklizně agrární analytik Petr Havel.

V důsledku poklesu úrody obilí se spousta lidí obává zdražení chleba, a to včetně toho „tekutého“. „Máme informace, že sklizeň ječmene je nižší nejen v Česku, ale také v celé Evropě. Cenu piva však svaz komentovat nemůže,“ říká výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a­ sladoven Martina Ferencová. Na sklizeň chmele se navíc zatím čeká.

Podle Zdeňka Mikuláška, tiskového mluvčího pivovaru Bernard, se však teplé počasí na výrobě piva neodrazí. „Na chmel máme dlouhodobé smlouvy, a jelikož jsme se v minulosti potýkali s problémy při hledání kvality, tak máme i dostatečné zásoby. To platí i o vodě a ječmeni,“ konstatuje. „Cenu piva ovlivňuje víc ukazatelů, neodvíjí se pouze od aktuální sklizně, ale také od našich dlouhodobých smluv s ­dodavateli,“ potvrzuje mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němečková.

Mikulášek nicméně dodává, že se pivo zdražovat bude – a to kvůli rostoucím mzdám. „Kvalitní lidi si člověk musí zaplatit, pokud si je chce udržet,“ vysvětluje.

V průměru o desetinu méně

Poslední prognózy sklizně obilí jsou podle Jaromíra Dřízala, výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů, o 7,5 až 10 procent nižší než loni. Někteří zemědělci se potýkají i­ s vyššími ztrátami.

„U obilí a řepky zaznamenáváme pokles úrody o 40 procent,“ říká Jaromír Kublák ze stejnojmenné farmy ve Fryčovicích v Beskydech. Obilí i řepky se v Česku pěstuje víc, než kolik se tu spotřebuje, takže nedostatek podle Havla nehrozí. „Otázkou ale zůstává kvalita,“ podotýká.

Letošní teplé a suché počasí představuje pro zemědělce problém také kvůli tomu, že přišlo ve dvou vlnách. Například některým druhům brambor jarní vedra prospívají jen v případě, že následně zaprší.

„Nepotřebují moc vody, ale zato musí přijít ve správnou chvíli. Raným bramborům chyběla poslední zálivka, takže nať velice brzy uschla a­ menší hlízy už nedorostly,“ přibližuje situaci na Farmě u­ Hoštičků její majitel Vladimír Hoštička s tím, že výnos a kvalita brambor jsou mírně pod průměrem.

U poloraných a pozdních odrůd je situace jiná. „Letní sucha ukončila vegetaci někdy za polovinou jejich růstu. Počet hlíz pod trsem je vysoký, ale jsou malé,“ říká Hoštička, který předpokládá, že malých odpadových brambor bude letos více než polovina.

Kilo máku bude za 90 korun

O poznání horší vliv mělo sucho na trávu, která mimo jiné představuje potravu pro dobytek. Její nedostatek může mít dopad na zásoby, které si zemědělci dělají na zimu.

„Pastva je pryč. Tři týdny už přikrmujeme senem, co máme na zimu,“ konstatuje Hoštička. Důsledkem vedra se u zvířat navíc snižuje chuť k jídlu. „Pokud dopoledne dostanou dávku krmiva, nechce se jim ani zvednout a přijít se nažrat. Šťavnatá krmiva tak schnou dobytku doslova pod hubou,“ vysvětluje Ivan Hrbek z Ekofarmy Amalthea. „V cenách masa se nedostatek krmiv projeví až v listopadu či prosinci, až se zkrmí zásoby,“ dodává agrární analytik Havel.

Zdražování se letos zřejmě nevyhne ani vánočním kaprům. „Letošní průběh počasí předčil všechny předchozí, kdy jsme se domnívali, že už hůř být nemůže. Řada rybníků je zcela bez vody, takže jsme museli přistoupit na záchranné odlovy. Voda se přehřívá a dochází k­ úbytku kyslíku,“ přibližuje Roman Osička, ředitel rybníkářství v­ Pohořelicích. Rybníky se však musí navzdory počasí udržovat v­ dobrém technickém stavu. Náklady na provoz tak zůstávají, i když je produkce nulová.

Vůbec nejhůře jsou na tom specifické plodiny, jako je například mák. Ten v raném vývoji potřebuje pro růst dostatek srážek. Ale ty letos nedorazily, a proto se ztráty máku podle Havla pohybují kolem 30 až 40 procent, někteří zemědělci jej raději zaorali a­ nahradili kukuřicí.

Vzhledem k nedostatku pak poroste cena. Zatímco před rokem stál kilogram sklizeného a vyčištěného máku 55 až 60 korun, momentálně se jeho cena pohybuje kolem 68 korun za kilogram. A podle Českého statistického úřadu vzroste až na 90 korun.

„Ono se zdá, že je to pro české zemědělce dobrá zpráva, ale není, protože při tak vysoké ceně máku si zpracovatelé a konzumenti najdou jinou pochutinu, třeba ovocné náplně, a český trh s mákem se zastaví,“ říká Lukáš Kratochvíl, technický ředitel společnosti IBK Trade, který v takovém případě očekává přísun méně kvalitních máků z­ Číny a Austrálie.

Ačkoli se zdá, že vlna veder a sucha zemědělcům jen škodí, toto počasí se ukázalo jako ideální pro pěstitele ovoce, jejichž plodiny mají sladší chuť než loni. Během několika dní tak začnou vinice sklízet velmi kvalitní úrodu.

„Ročník 2018 bude do vinařských kronik zapsán jako něco mimořádného. Je solidně nasazeno, hrozny jsou zatím úplně zdravé, jen nějakou vodu bychom v nejbližších dnech ještě potřebovali,“ říká Pavel Vajčner, předseda představenstva vinice Znovín Znojmo.

Kromě toho, že je ovoce sladší, je také menší. Z toho těží majitelé palíren, ke kterým putují i­ malé kousky, o které zákazníci v obchodech nezavadí. „Každý rok se urodí některé druhy a naopak jiné dopadnou špatně. Výjimkou byla loňská sezona, která byla snad nejhorší v­ naší dvacetileté historii. Naopak letos vypadá úroda velmi dobře téměř u všech druhů,“ konstatuje Zdeněk Musil, majitel pálenice Radlík. A dodává, že i díky vyšší cukernatosti to letos vypadá na špičkový ročník.