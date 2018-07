Podnikatelka vydělala na „ženské viagře“. Investoři se mi smáli, vzpomíná

Pro spoluzakladatelku farmaceutické společnosti Sprout Pharmaceuticals Cindy Eckertovou byla klíčová prezentace na jedné z konferencí v oblasti zdravotnictví. Cílem prezentace bylo představit produkt na podporu ženského libida, pilulku Addyi, a získat pozornost klíčových sponzorů a potenciálních partnerů.

„Stála jsem tam v růžovém oblečku uprostřed moře šedých a modrých sak,“ vzpomíná Eckertová na převážně mužské publikum. „Když jsem začala mluvit o ženách a sexu, všichni se rozesmáli,“ vypráví.

Podle serveru CNBC nakonec řekla: „Zajímá vás to vůbec? Protože já jsem tady a jsem ochotná mluvit o sexuální biologii žen.“ Když publikum zmlklo, pustila se Eckertová do vysvětlování.

Ukázala přítomným rozdíl mezi tím, jak na sexuální podněty reaguje zdravá žena a jak se tyto reakce liší u žen trpících poruchou sníženého libida. „Tváří v tvář vědeckým důkazům o existenci poruchy přehodnotilo publikum svůj odmítavý postoj,“ vzpomíná Eckertová.

Stáhněte žalobu, vrátím vám firmu

Mezi muži v publiku toho dne seděl i zástupce společnosti Valeant, která Sprout Pharmaceuticals později koupila za miliardu dolarů a zvýšila původní cenu léku Addyi z 400 dolarů na dvojnásobek. Eckertová a její manžel, který byl současně i spoluzakladatelem společnosti, však Sprout Pharmaceuticals nakonec získali zpět. Nový majitel, na něhož podali žalobu za špatné řízení podniku, byl ochotný přistoupit na výměnu: manželé stáhnou žalobu a on jim společnost vrátí.

Přípravek Addyi pomáhá při léčbě hypoaktivní poruchy sexuální touhy.

Ačkoli si růžová pilulka vydobyla úspěch, od jejího uvedení na trh se diskutuje o její bezpečnosti. Lék může způsobit nízký tlak a mdloby, zvláště v kombinaci s alkoholem či některými běžnými medikamenty na předpis, včetně fungicidů používaných k léčbě kvasinkových infekcí.

„Mezi lety 2010 a 2013 americký úřad pro léčiva opakovaně odmítal Addyi registrovat, a tedy vpustit na trh. Důvodem byly nežádoucí vedlejší účinky, zejména žaludeční nevolnost a závrať, které výrazně převyšovaly přínosy léku,“ napsal Zdravotnický deník.



Společnost Sprout navíc původně vyvíjela antidepresivum. To sice nefungovalo, nicméně jeho první klinické testy podle deníku ukazovaly, že se u žen prokazatelně zvyšovala chuť k sexu. Manželé následně rozjeli kampaň opírající se o ženskou rovnoprávnost, čímž veřejné mínění dokázali přesvědčit.

„Ženy, stejně jako muži, by měly mít možnost se svým zdravím zacházet podle svého uvážení a samy rozhodnout, zda na sebe vezmou rizika vedlejších účinků užívání nejrůznějších léků,“ citoval Zdravotnický deník Sally Greenbergovou z národní ligy spotřebitelů.

Cenná zkušenost

I přes negativní ohlasy získala Eckertová zkušenost, díky které se naučila, jak si u mužů v oboru vydobýt respekt a jak získat investory na svou stranu. „Lidé přirozeně investují do věcí, kterým rozumí. To samé platí i pro mě. Kdyby za mnou někdo přišel s tím, zda chci investovat do nového golfového zařízení, pravděpodobně bych neměla zájem. Nehraju totiž golf,“ říká a dodává, že kdyby za ní nejprve přišli s tím, aby si o zařízení promluvila s přáteli, kteří golf hrají, a oni následně potvrdili, že by jim zařízení pomohlo, změnila by na investici názor.

Podle Eckertové je jednou z cest k úspěchu otázka, zda lidi, jimž podnikatelka produkt představuje, problematika skutečně zajímá. „Věnujete jim svůj čas, takže je fér, aby publikum tvořili lidé, kteří tématu rozumějí a mají o něj zájem,“ konstatuje Eckertová, pro kterou jsou v místnosti nejdůležitější ženy. „Ty, které trpí poruchou, jsou koneckonců předmětem diskuze. Neznamená to snad, že by se na ní měly také podílet?“ dodává pro CNBC.

Podle Eckertové může každý proměnit své nevýhody ve výhody. „Není moc žen, které by vedly farmaceutické společnosti, což znamená, že jsme automaticky podceňovány. Ale místo toho, abychom tomu podlehly, to musíme využít jako příležitost a překvapit,“ tvrdí Eckertová, která podle vlastních slov před genderovými stereotypy neutíká, ale jde jim hrdě naproti.

