Zetor má problémy. Výrobce traktorů propouští stovky lidí

10:40 , aktualizováno 19. prosince 9:03

Brněnský Zetor propustí do konce března čtyřicet procent zaměstnanců. Do potíží se slavná brněnská firma dostala kvůli novým bezpečnostním a emisním předpisům, které traktory prodražují. Zetor to zasáhlo ještě výrazněji, protože jako jeden z mála světových výrobců si motory sám vyvíjí a vyrábí.