Hitem roku jsou zkrácené úvazky. Lidé chtějí mít čas žít

Práce na zkrácený úvazek už není jen záležitostí matek pečujících o malé děti, studentů nebo důchodců, i když se o ní tito lidé zajímají nejvíce. Jak uvedl portál Profesia.cz, roste také skupina lidí vykonávajících specializované profese, kteří pracují na kratší dobu pro více zaměstnavatelů. Již dlouho je tento trend patrný u některých IT specialistů, ale začíná se prosazovat i v jiných oborech, například ve finančních a účetnických službách nebo v marketingu.



„Určité rozvolňování tradičního schématu pracovní doby lze pozorovat už několik let, ale současná situace na pracovním trhu vede k akceleraci tohoto trendu,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Problematika flexibilních pracovních úvazků se podle něj často zužuje na to, že lidé chtějí pracovat méně, což většinou není pravda.

„Zejména u tvůrčích a kreativních profesí nelze dobrý výsledek ‚vysedět‘, a tak i pro zaměstnavatele je přínosnější nechat tyto lidi pracovat v době, kdy jim to vyhovuje. Navíc ohlasy od zaměstnavatelů nám potvrzují, že zavedení flexibilních úvazků u většiny lidí vede k vyšší efektivitě práce,“ uzavírá Michal Novák.

Firmám se do zkrácených úvazků příliš nechce

Na straně nabídky je situace mnohem žalostnější, i když se pomalu začíná měnit. Mírný nárůst možnosti práce na částečný úvazek zaznamenal například analytik pracovního portálu Jobs.cz Tomáš Dombrovský.

„Aktuálně se jedná o necelých 10 procent ze všech obsazovaných pozic. V roce 2015 to bylo 6 procent a předtím stabilně 5 procent,“ uvedl Dombrovský s tím, že u 97 procent ze všech obsazovaných pozic firmy zároveň uvádějí možnost plného úvazku. „Preferovaný částečný úvazek se ale týká jen tří procent ze všech obsazovaných míst, což je vzhledem k zájmu lidí stále extrémně málo,“ dodává Dombrovský.



Podle něj v tomto ohledu pokulháváme i v evropském srovnání. Například v Německu je podíl částečných úvazků 25 procent. „Většímu rozšiřování částečných úvazků v ČR obvykle brání neochota firem měnit zavedenou organizaci práce. Firmy při preferenci plných úvazků mnohem ochotněji rozšiřují jiné možnosti flexibility, například pružnou pracovní dobu (tu má dnes již 46 procent ze všech zaměstnanců), nebo možnost občasné práce z domova (20 procent všech zaměstnanců),“ vysvětlil Dombrovský.



Situace se vzhledem k nízké nezaměstnanosti a růstu ekonomiky bude muset změnit. Podle marketingové manažerky personální agentury Grafton Recruitment Jitky Součkové musí impulz jednoznačně vyjít od zaměstnavatelů.

„Oni si musí uvědomit, že se takto připravují o významný zdroj kvalitních kandidátů, kteří na plný úvazek z nějakého důvodu nemohou či nechtějí nastoupit,“ vysvětlila Součková a jako příklad uvedla ženy, u kterých v nemalé míře o přijetí pracovní nabídky rozhoduje možnost skloubení pracovního a soukromého života. „Pro ženy je důležitá vzdálenost pracoviště od místa bydliště a oslovuje je i flexibilita, ať už jde o možnost práce z domu, zkrácený úvazek anebo pružnou pracovní dobu. Druhou věcí je, že na to musí být firma dopředu dobře připravená interně, ne každá pozice zkrácený úvazek umožňuje, a ne pro každou je to vhodný režim,“ dodala Součková.



V nabídce méně tradičních úvazků a brigád s flexibilní pracovní dobou jsou progresivní především tzv. „nové“ firmy poskytující moderní služby. Například Dámejídlo.cz, největší česká služba pro rozvoz jídla z restaurací, nedávno výrazně rozšířila nabídku pracovních pozic pro kurýry.

„Zavedli jsme pozice pro lidi, kteří pokrývají dobu polední a večerní špičky. Jde o většinou tříhodinové směny od 11 do 14 a od 18 do 21 hodin. Lze je ale na míru na základě dohody obou stran také prodloužit nebo zkrátit,“ říká CEO DámeJídlo.cz Jan Matějů. „Touto nabídkou cílíme především na studenty a aktivní důchodce. Výhodou je, že tito kurýři nemusí pracovat pravidelně, ani vykazovat minimální počet hodin,“ prozrazuje.

Na tento trend si ale pomalu zvykají i velmi tradiční společnosti. Na některých pozicích, kde to fungování firmy dovoluje, nabízí pracovníkům flexibilní pracovní úvazky i společnost Next, která vyrábí bezpečnostní dveře a další zabezpečovací prvky. „Jde například o techniky zajišťující zaměření dveří, kteří se se zákazníky domluví snadněji na dobu mimo tradiční pracovní hodiny. Výsledkem je spokojený zaměstnanec, který si může uspořádat pracovní rozvrh podle svých potřeb i klient, jemuž tak můžeme snáz vyjít vstříc,“ říká Ivan Pavlíček ze společnosti Next.