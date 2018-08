Venezuela se vrací ke kořenům a prodává lidem zlatý poklad. Ale jen na papíře

Japonská automobilka Toyota Motor Corp. investuje 500 milionů amerických dolarů (v přepočtu 11 miliard korun) do...

WTF? LOL! Procter & Gamble si chce registrovat populární zkratky

Co to sakra je? Řvu smíchy. Kašlu na život. To neva. Výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble chce u amerického...