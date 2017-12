Rok změn: Čechy čekají levnější léky a vyšší přídavky, ale i nové zákazy

Vláda především přináší do peněženek víc peněz rodinám s dětmi. Všem se zvyšuje daňový odpočet na první dítě. V praxi to znamená, že si každá rodina polepší v součtu o 1 800 korun za rok.

Kromě toho porostou i přídavky na děti o 300 korun měsíčně. Přídavky se však týkají jen těch chudších rodin, jejichž příjem nepřesáhne 2,7násobku životního minima.

Ušetřit půjde i na výdajích. Děti a důchodci budou mít levnější léky, pokud jich potřebují během roku větší množství. Třeba lidé nad 70 let zaplatí na doplatcích za léky maximálně 500 korun ročně.

Ministr dopravy Dan Ťok zase odpustí řidičům dálniční poplatek na 41 kilometrech dálnic, které buď slouží jako obchvaty, nebo jde o izolované kousky. Příkladem je úsek dálnice D6, který spojuje Cheb a Karlovy Vary. Lidé, kteří ho pravidelně používají, ale nevyjíždějí na delší trasy, si tak známku nebudou muset kupovat.

Na rozdíl od minulých let, která přinesla omezení jako zákaz kouření v hospodách, nákupů o svátcích a kontroly kotlů v domácnostech, už se žádná podobná represe nechystá.

Výjimkou je snad ekologický zákaz igelitových tašek zadarmo, který si vynutila Evropská unie. Supermarkety už tašky stejně dávno zpoplatnily, ale jako pozornost je zákazník dostával ještě v některých módních obchodech. „Z hygienických důvodů zůstanou bezplatné pouze tenké sáčky na ovoce, zeleninu, pečivo či masné výrobky,“ uvedl včera Marek Čihák z ministerstva životního prostředí. Zákazník musí zaplatit alespoň výrobní náklady tašky, takže prodávat je za symbolickou korunu bude pořád možné.

Automaty zmizí z hospod

Z hospod, barů a benzinek postupně zmizí legální herní automaty. Do budoucna budou smět být „bedny“ už jen v hernách a kasinech a za přísných podmínek. Hraní už nebude anonymní a hráč si v každém kasinu bude muset zřídit svůj „účet“. Povinně se vždy prokáže občankou.

Zásahem do podnikání mělo být i původně plánované zavedení EET pro další skupiny podnikatelů, ale odkládá se. Naopak přijde jedna úleva, nebudou se evidovat platby kartou.



Doprava

V červenci skončí letitá praxe, kdy musel člověk žádající o nový řidičák cestovat často přes celou republiku do svého trvalého bydliště. Jinde podat žádost nešlo. Nově to půjde na kterékoli větší radnici.

Stanice měřící emise budou muset povinně už od ledna (podobně jako to už platí pro STK) fotit průběh kontroly. Předejde se tím podvodům, kdy auto ke kontrole vůbec nepřijelo, a přesto dostalo razítko. Údaje bude muset technik neprodleně odeslat do centrální databáze.

Zdravotnictví

Od ledna budou všichni lékaři povinni vystavovat takzvaný elektronický recept s čárovým kódem. Ten se ale stejně většinou tiskne na papír. Opatření není dobře připravené. Nelze například stále sledovat, zda si jeden pacient neškodí kombinací užívaných léků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slíbil, že se pokusí prosadit, aby lékaři odpírající e-recept nedostávali žádnou pokutu.

Nedózovaný amalgám u zubaře se pomalu stává historií, protože od července ho zakazuje Evropská unie. Prozatím bude zákaz platit pro děti do 15 let, pro těhotné a kojící ženy. Lékaři budou muset použít plomby z jiných materiálů jako skla nebo cementu. Ty však budou dražší a v některých případech i méně odolné.

Justice

Vznikne fond pro odškodňování obětí zločinů. Dnes jim sice soud často přizná nárok na náhradu škody, ale oběť nic nedostane. Pachatel totiž nemusí mít majetek. Zákon umožní odškodnit oběti z propadlého majetku zločinců nebo z peněžitých trestů. Nově tak peníze už nebudou příjmem státního rozpočtu.

Vězni po mnoha letech odkladů dostanou elektronické náramky, aby je probační služba mohla lépe kontrolovat. V první vlně získá ministerstvo spravedlnosti 280 náramků.

Exekutoři budou muset pracovat v druhé polovině roku s jednotnými a přehlednými formuláři. Doposud v nich chyběly i základní věci jako poučení, vyčíslení nákladů exekuce a telefonický kontakt na exekutora. Těžko se v nich vyznali i právníci.

Vnitro

Tajné služby dostanou po letech lepší kontrolu. Jednak budou všechny podléhat komisím Sněmovny (doposud jí ušla civilní rozvědka), ale hlavně vznikne pětičlenná nezávislá „rada moudrých“ (oficiálně orgán nezávislé kontroly). Ta bude kontrolovat všechny služby a bude moci nahlížet i do živých spisů. Její členové budou muset mít prověrku na přísně tajné a právní vzdělání.

K městské policii budou moci nastoupit i osmnáctiletí. Umožní je přijmout novela zákona o obecní policii. Dnes je minimum pro přijetí 21 let. Oponenti namítají, že osmnáctiletý strážník nebude vyzrálý. Nejmladší strážníci nebudou mít právo nosit zbraň a řídit auto s majákem.

Dávky

Stoupnou přídavky na děti z dnešních 500 až 700 korun měsíčně (podle věku dítěte) vždy o 300 korun měsíčně (celkem 3 600 korun ročně). Týká se to jen rodin, kde alespoň jeden rodič pracuje. Rozšíří se ale počet rodin, které na přídavky mají nárok. Nárok se odvíjí od příjmů, které nebudou smět nově přesáhnout 2,7násobek životního minima rodiny (dosud 2,4násobek)

Od 1 .června 2018 se zavádí dlouhodobé ošetřovné. Oproti dnešnímu krátkodobému ošetřovnému se poskytne až na 90 dní. Příjemcem mohou být členové širší rodiny žijící v domácnosti s ošetřovaným.

Novinkou je otcovská dovolená po porodu. Otec může zůstat doma sedm dní za zhruba 70 procent mzdy.

Daně

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě z 1 117 korun měsíčně na 1 267 korun. Každá rodina na tom tak vydělá 1 800 korun ročně. Zvýší se také daňová sleva na školkovné, a to na 12 200 korun ročně.

Vedle příspěvků na rekreaci, kulturu a sportovní akce bude moci zaměstnavatel nabídnout jako benefit také příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků (brýlí) a na knihy.

Úseky bez dálniční známky

Od ledna přibudou další úseky, na kterých už řidiči nebudou muset jezdit s dálniční známkou. Týká se to především těch úseků, které vedou blízko měst a někdy slouží i jako obchvaty. Bez poplatku tak bude nově dalších 41 kilometrů na pěti dálničních úsecích. Známka nebude potřeba na dálnici D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na silnici D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic a na D52 u Pohořelic.

Spolumajitel kupuje první

Novela občanského zákoníku znovu zavádí takzvané předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti. V praxi to znamená, že ten, kdo prodává třeba polovinu domu, ji musí jako prvnímu nabídnout spoluvlastníkovi, ne komukoli jako doposud. Ustanovení existovalo v českém právním řádu více než padesát let do roku 2014 a současná novela ho do zákona jen vrací.

Levnější léky

Senioři a děti by měli od ledna platit za léky méně. Novelou příslušného zákona se totiž snižuje finanční spoluúčast pacientů, kteří patří do takzvaných sociálně zranitelných skupin. Změny se týkají dětí do 18 let věku a dospělých od 65 let věku. Například u osob nad 70 let bude maximální roční limit započitatelných doplatků snížen na 500 korun.

Konec igelitek zadarmo

Od ledna už nedostanete igelitovou tašku v obchodě zdarma. Obchodník bude muset požadovat alespoň cenu v hodnotě výrobních nákladů. Igelitky zdarma už zmizely ze supermarketů, teď nebudou ani v ostatních obchodech. Za porušení hrozí pokuta až půl milionu korun.

Cigarety zase podraží

Od Nového roku opět vzroste spotřební daň na cigarety, doutníky a tabák. Cena krabičky se zvýší minimálně o 1,20 koruny u nejlevnějších cigaret, o čtyři haléře u doutníků a cigarillos a o jedenadvacet korun u kilogramu tabáku.