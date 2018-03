Chcete pohřbít, nebo se necháte zmrazit? Kryoniku čeká boom, věří firmy

Takzvaná kryonika dává šanci třeba nevyléčitelně nemocným lidem, kteří však splňují nepostradatelnou podmínku - mají na zmrazení vlastního těla na dobu neurčitou peníze. Lidé z tohoto oboru věří, že se z něj s rozvojem umělé inteligence, genetické modifikace a lékařské vědy stane velký byznys.

Jak uvedla agentura BBC, společností, které se zmrazováním lidí zabývají, však zatím není mnoho. Od 70. let kryoniku praktikovali pouze v USA a Rusku. V současnosti se seznam rozšířil o Austrálii nebo Velkou Británii. Příznivci metody jsou však přesvědčeni, že nastane v oboru boom.

Jednou z již zavedených firem je obchodní společnost Kryonický institut, která má prozatím jen tři zaměstnance na plný úvazek. Ředitel společnosti Dennis Kowalski je však přesvědčen, že se to časem změní. „Dosud se ke kryonizaci zaregistrovalo jen 5 000 lidí po celém světě, ale čísla rostou, takže pohřební domy by lidem tuto možnost mohly brzy začít nabízet,“ říká Kowalski.

V americkém státě Michigan se do Kryonického institutu přihlásilo asi 2 000 živých lidí a 165 pacientů už má tento proces za sebou. Tyto lidi žene touha oddálit svou smrt, získat větší šanci na vyléčení, které dnešní medicína neumožňuje, nebo touha nahlédnout do budoucnosti.



Jak to celé funguje

Kryonika se snaží o uchování lidi poté, co zemřeli. Jejím úkolem je zachovat tělo a mysl mrtvého nepoškozené. Cílem je koupit pacientovi čas do doby, než jej budoucí lékařská věda dokáže oživit a vyléčit z toho, na co zemřel.

K podchlazování musí dojít co nejdříve po smrti. Jakmile pacient zemře, začne utíkat jeho čas. Srdce přestane bít a mozek už nedostává kyslík, což znamená, že během několika minut člověk ztratí schopnost myslet a buňky začnou brzy umírat.

Poté, co je člověk prohlášen za mrtvého, odborník na kryoniku ochladí jeho tělo v ledové lázni, aby zpomalil proces degenerace, vypustí mu z těla krev a nahradí ji kryoprezervanty, které zastaví tvorbu ledových krystalů v krvinkách. Tělo je následně umístěno do skladovací nádrže a zmrazeno pomocí kapalného dusíku (-196 °C), což má zajistit zachování orgánů a tkání.

Jedním z pěti tisíc zájemců je také doktor Andres Sandberg, vedoucí výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Oxfordské univerzitě. Je ve správní radě Nadace pro zachování mozku a rozhodl se, že po smrti si nechá zachránit jen svou hlavu.

Stejně jako Kowalski argumentuje tím, že dovednosti potřebné k tomu, aby se člověk stal kryonickým technikem, se již používají v řadě lékařských profesí. Kowalski, který je během dne záchranářem, říká, že školení pro záchranáře je pro kryoniku ideální. „Potřebujete také někoho, kdo má povolení k pohřebnictví, zkušenosti s resuscitační pumpou a základní chirurgické dovednosti,“ vysvětlil Kowalski.

Kryonika a kryogenika

I když to zní velmi podobně, věděcká komunita vnímá kryoniku a kryogeniku velmi odlišně. Kryonika se snaží o zachování lidského těla po smrti. Většina příznivců tohoto procesu připouští, že neví, zda někdy bude existovat technologie k oživení lidí, nebo zda techniky používané při skladování lidí budou fungovat.

Naopak kryogenika má spoustu funkčních aplikací již v dnešní době. Je to fyzikální obor, který se zabývá dosahováním velmi nízkých teplot a působením těchto teplot na různé materiály. Využívá se v mnoha oborech, v medicíně ke zmrazení embryí, vajíček, spermií, kůže a tkání, které se tímto zachovávají pro budoucí použití.

„Zástupci kryoniky jsou naivní. Neměli by zapomínat, že jakýkoliv resuscitační proces, který není okamžitý, způsobí pouze to, že proces rozkladu bude probíhat znovu,“ říká profesor neurověd z londýnské King´s College Clive Coen. Kryogenika je podle něj naopak vzrušující pole zralé pro expanzi. I když je mozek příliš složitý, kryogenici v současné době pracují na zmrazení dalších orgánů. To by mohlo vést k revoluci v procesu transplantace, která by se již nemusela uskutečňovat okamžitě.

„Lidé v této oblasti pracují nesmírně tvrdě a snaží se o dlouhodobé uchování orgánů jako ledviny nebo srdce. To by bylo obrovským přínosem pro naše zdraví a pohodu,“ říká Coen. „Ale celé tělo? Na to zapomeňte,“ dodává.