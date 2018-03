Znárodňování? Je nebezpečné jako tvrdý brexit, varuje britský průmysl

Zásadní součástí kampaně britských labouristů před parlamentními volbami v minulém roce byl manifest, ve kterém slibovali mimo jiné opětovný přesun vodovodních systémů, železnic nebo poštovních služeb do státních rukou. Drechsler tento program označil za „ideologický“, uvádí The Independent.

Podle něj by znárodnění velkých částí britské ekonomiky způsobilo závažnou újmu reputaci Spojeného království u mezinárodních investorů, což by v konečném důsledku bylo stejně špatné jako „tvrdý brexit“ - situace, kdy by došlo k faktickému odchodu Británie z EU bez jakékoliv dohody.



Vláda Thatcherové udělala dobře

Ve svém projevu Drechsler vyzval labouristickou stranu k předložení důkazů o tom, že jejich plány povedou k lepším službám pro zákazníky a nižším nákladům. Deník The Guardian citoval jeho vyjádření, ve kterém tvrdí, že privátní investice pomohly vytvořit pracovní místa a zvýšit efektivitu těchto společností, poté co je zprivatizovala vláda premiérky Thatcherové v osmdesátých letech. Jejich vrácení do státních rukou by podle něj mohlo tento pokrok anulovat.



Hrozba znárodnění některých částí britského průmyslu podle Drechslera způsobuje, že potenciální investoři opouštějí trh Velké Británie. „Spojené království musí najít cestu mezi dvěma výraznými hrozbami. Na jedné straně je zde reálná hrozba tvrdého brexitu, na druhé straně je zde ideologie znárodňování,“ citovala jeho projev agentura Bloomberg.



Investoři „nebudou riskovat vkládání peněz do ekonomiky, jež může brzy čelit exportním bariérám (…). Rovněž nebudou investovat do společností, aktiv a služeb, které by záhy mohly být převzaty státem,“ míní Drechsler.



„Přibližně polovina investicí do infrastruktury ve Velké Británii pochází ze soukromých zdrojů,“ citoval Drechslerova slova deník Telegraph. Na základě tohoto faktu podle něj vyvstává otázka, jak si budou moci příští britské vlády dovolit financovat tento systém stejnou mírou, jako tomu bylo od privatizace klíčových společností v osmdesátých letech.