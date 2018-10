Vedra návštěvníky odradila, medvědi měli zmrzlinu, říká ředitel Zoo Praha

Zoo Praha výhledově plánuje nové investice za více než půl miliardy korun. Co návštěvníkům nabídnete?

Dokončený už máme Rákosův pavilon pro exotické ptáky, zejména pro vzácné druhy papoušků. Teď zarůstá, aby vegetace byla dostatečně rozbujelá. Hned pod tímto pavilonem probíhá výstavba australské expozice. V blízké době by měla začít také stavba nového pavilonu goril, kde se náklady blíží 200 milionům korun. Příprava stavby se protáhla kvůli námitkám městské části Praha-Troja, neboť zastupitelé se obávali, že nový pavilon přitáhne do Troji ještě více lidí.

Hlavní sezonu už mají zoo letos za sebou. Byla návštěvnost vyšší než loni?

Ze začátku se díky příznivému jaru zdálo, že uděláme rekord. V létě ale kvůli horku návštěvnost poněkud klesla. V tropických vedrech lidé dávají přednost pobytu na koupališti.

Jak se horko a sucho podepsalo na zvířatech? Zaznamenali jste úhyny kvůli vedru?

Ne, žádnou závažnější újmu neutrpěla. Snažili jsme se jim to zpříjemnit – chovatelé je kropili, instalovali jsme rozprašovače ve výbězích, ledním medvědům a dalším zvířatům se dělaly zmrzliny, třeba kýbl s mraženými rybami, zasněžovali jsme jim.

Česko bojuje s rekordní zaměstnaností. Které profese aktuálně v zoo chybějí?

Hledáme specializované profese, například lidi se zkušeností ze zahraničí, a šikovné řemeslníky do údržby. Co se týká chovatelů, nemáme jich nadbytek, ale nehledáme zoufale. Je výhoda, že tihle lidé jsou srdcaři, kteří se rekrutují buď z řad amatérských chovatelů, nebo projdou učňákem v Čakovicích. Máme tu pár chovatelů z jiných zoo, ale není jich tolik.

Nedávno veřejnost popudila informace z liberecké zoo, že pod tlakem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) zvažují nahrazení chovu bílých tygrů jiným druhem kočkovité šelmy, který je ohrožený. Nařizuje EAZA, že zoo musejí chovat jen ohrožené druhy?Nenařizuje, ale nedoporučuje chovat druhy s recesivními alelami, což jsou právě bílí tygři. Jejich chov nemá význam pro zachování biodiverzity. V této souvislosti spolu s EAZA pokládáme za zásadní pilíře zoo projekty zaměřené na záchranu ohrožených druhů.

Můžete uvést příklady takových projektů?

Podívejme se na naše gorily. Kromě toho, že by lidé měli mít příležitost vidět je na vlastní oči, jsou to pro mě osobně velvyslanci volně žijících goril a Afriky. Umožňují nám upozornit na problém ochrany goril v přírodě a získat prostředky na jejich ochranu. Když se snažíme pomoci gorilám, pomáháme i dalším druhům – aby se nelovily, aby se nekácel prales. Dalším příkladem mohou být naše transporty koní Převalského do Mongolska.

Zoo regulují počet chovaných zvířat různě – jak jejich přemisťováním do jiných zoo, tak utrácením. Mediální pozornost vzbudilo usmrcení žirafího samečka Maria v kodaňské zoo před třemi lety. Je podobný problém také s dalšími druhy zvířat?

U některých druhů, které mají harémové uspořádání jako zmíněné žirafy, je v zoologických zahradách přebytek samců. Jejich umístění do jiných chovných zařízení je komplikované a v některých případech téměř nemožné. Řešit to lze tím, že zabráníte zvířatům v rozmnožování: provádíte kastrace přebytečných samců, vytváříte samčí skupiny nebo přistoupíte k utracení.

Hrozí utrácení i u jiných velkých savců?

Pokud jde o žirafy, ještě se to v Česku nedělá, ale dříve nebo později k tomu asi dojde. Nám se zatím vždy podařilo umístit samečka jinam. Problém s přebytkem samců vzniká také u goril nebo u slonů. Tam se o utrácení neuvažuje, ale v případě goril je velký tlak na kastrace mladých samců. Tito samci pak mohou zůstat ve skupině i v dospělosti, aniž by docházelo ke střetům s dominantním samcem. U slonů je trend zpomalit množení, aby samců nepřibývalo tak rychle.

Aktuálně se připravuje novela zákona o zoo a novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Urychlila to kauza tygřích jatek. Co od novel čekáte?

V rámci UCSZOO jsme předložili návrh, aby některé druhy savců – například velké kočkovité šelmy nebo slony – bylo možné chovat jen v licencovaných zoo. Ale i současný návrh „týracího“ zákona – tedy plnit konkrétní podmínky chovu – by znamenal ohromný pokrok. Zákon o zoo by pak měl vymezit, jaké podmínky musí zahrada splňovat a jakou roli pro společnost má mít.