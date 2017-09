Zoot expanduje do Polska a Maďarska a očekává tržby za miliardu

„Jestliže chceme být v módě hlavní hráč na trhu střední a východní Evropy, tak nám ještě několik trhů zbývá. Přemýšlíme o expanzi, kde se díváme i po akvizičních příležitostech,“ uvedl pro ČTK spolumajitel Zoot.cz. Expanzi do Polska a Maďarska chce firma zvládnout do 18 měsíců. Ani v západní Evropě by Zoot podle Trpáka nebyl bez šancí.

Tržby letos vzrostly o 40 procent meziročně a v dalším roce by růst měl být podobný. „Naše ambice je začít šlapat na paty klasickým maloobchodním hráčům, ať už se jedná o H&M či C&A. Naše ambice je dostat se v horizontu tří let nad ně. Růst nad 40 procent ročně se dá udržet,“ dodal Trpák.

Sofware bude klienty i měřit

Ze sortimentu obchodu jsou nejprodávanější šaty, bundy, džíny a trička. Nyní Zoot startuje novinku, která má zákazníkům pomoci při výběru správné velikosti oblečení a odstranit nutnost si zboží zkoušet před koupí. Software bude porovnávat údaje v profilu zákazníka se skutečnou velikostí oblečení naměřenou ve skladu a zákazníka pak například upozorní na nevhodnou objednanou velikost.

Zoot také změní celý způsob chodu výdejen. Z kamenných poboček, které firma nazývá výdejny radosti, se mají stát prodejny nového formátu. Zmizí z nich například prodejní pulty, zákazníci budou mít zboží na vyzkoušení již připravené v kabinkách. Prodavačky také mají mít k dispozici tablety a budou tak moci lépe zákazníkům poradit.

Většinu zákazníků Zootu tvoří ženy, v Česku to je 80 procent, v Rumunsku 60. Nejvíce přitom utrácejí ženy starší 35 let. Řada žen ovšem nakupuje oblečení i pro své partnery.

Zoot.cz upsal v létě během jednoho měsíce dluhopisy v objemu 150 milionů korun (psali jsme zde). Podle Trpáka se další emise v blízké době nepřipravuje. Celkem má obchod nyní 40 výdejen v ČR, na Slovensku a v Rumunsku. Ve špičce předvánoční sezony očekává až 40.000 vyexpedovaných kusů zboží za den. Trh s módou tvoří v Česku zhruba 80 miliard korun, on-line prodej z toho tvoří asi desetinu. Češi podle průzkumů utrácejí nejméně za módu z okolních států. Podíl výdajů na oblečení na celkových příjmech se v ČR blíží třem procentům, například na Slovensku to je ovšem 4,5 procenta.